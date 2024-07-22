Єрмак про далекобійну зброю: можна полювати на шершнів по одному, а можна знищити саме гніздо

Всебічна і довгострокова допомога Україні – це не благодійність, а інвестиція в безпечне майбутнє для всієї євроатлантичної спільноти. І попри всебічну і потужну підтримку, яку Україна отримує від союзників, в її здатності оборонятися від російської навали є кілька критичних моментів. Про це у авторській колонці для Аtlantic Сouncil зазначив голова Офісу президент Андрій Єрмак, окресливши ці моменти.

Насамперед, за його словами, це подальше зміцнення системи протиповітряної оборони Україн.

“Росія має намір продовжувати тероризувати наше мирне населення, знищуючи житлові будинки, електромережі та іншу критичну інфраструктуру. Нещодавні удари по дитячій лікарні “Охматдит” у Києві, а також по ще двох клініках ще раз яскраво продемонстрували, що для російських військових немає червоних смуг з точки зору міжнародного права та етики. Тому альтернативи посиленню повітряного щита над Україною немає. Одним із ключових компонентів цього повітряного щита будуть реактивні літаки F-16. Союзники України зобов’язалися доставити першу партію цього літа. Проте мушу підкреслити, що цього недостатньо”, - зазначив голова ОП.

За його словами, Україні конче потрібні засоби дальньої дії.

“Якщо у вашому районі є гніздо шершнів, ви можете з перемінним успіхом полювати на них по одному, а можете знищити саме гніздо. Наразі нам доступний лише перший варіант, і навіть він досить обмежений. Вирішення цієї проблеми не тільки зменшить кількість жертв; це також посилить оперативну сумісність українських сил оборони з НАТО. Ми щиро вітаємо кроки в цьому напрямку, зокрема створення програми NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine)”, - підкреслив Андрій Єрмак.

Він висловив вдячність державам-членам НАТО за конкретні зобов’язання щодо допомоги Україні та за впровадження системи пропорційних внесків, яка забезпечить базове фінансування у розмірі сорока мільярдів євро протягом наступного року, і заразом сподівання, що ці кошти будуть спрямовані “на закупівлю зброї, а не на альтернативні форми підтримкиякі, безсумнівно, теж важливі”.

Зменшити цей тягар, на його думку, можна було б шляхом “тонкого налаштування механізмів передачі Україні заморожених російських активів”. А подальше посилення санкційного тиску на Росію і партнерів, унеможливило б виробництво Росією зброї з використанням мікроелектроніки, виробленої на Заході, яка зокрема влучила в дитячу лікарню «Охматдит».

При цьому він підкреслив, що підсумкова декларація саміту НАТО у Вашингтоні прибрала скляну стіну, на яку Україна натикалася з 2008, "намагаючись увійти у нібито «відкриті двері» Альянсу".

"Вашингтонський саміт продемонстрував, що Альянс більше не може обмежуватися євроатлантичним простором, оскільки прагне ефективно протистояти глобальним викликам і загрозам. Агресивні автократії все більше співпрацюють і набувають форми військово-політичного союзу. Для всіх демократичних країн це означає одне: Росія не самотня у своїй агресії проти України, і можливість нових конфліктів деінде залежить від здатності Москви досягти успіху. Тому в наших спільних інтересах зробити все, щоб Україна вийшла з цієї війни переможницею, і ця перемога була переконливою", - йдеться у матеріалі.

Саме тому допомога партнерів залишається критично важливою.

“Наші відносини з НАТО завжди були вулицею з двостороннім рухом, і ми залишаємося відданими цьому принципу. Ми чудово розуміємо, що одним із провідних факторів євроатлантичної інтеграції України є наша здатність до трансформації. Президент Зеленський та його команда залишаються відданими реформам, спрямованим на посилення інституційної стійкості та демократичних процесів у країні. Зміни тривають, незважаючи на війну, і вони незворотні.

Ми без вагань і без застережень погоджуємося з тим, що реформи, згадані в підсумковій декларації саміту, є надзвичайно важливими для перспектив України. Водночас здоровий глузд підказує, що всі ці зміни матимуть значення лише в тому випадку, якщо Україна витримає цю війну. Витримає і переможе. Тільки сильна, вільна та успішна Україна може бути надійним форпостом демократії у Східній Європі. Всебічна і довгострокова допомога Україні – це не благодійність. Це інвестиція в безпечне майбутнє для всієї євроатлантичної спільноти.