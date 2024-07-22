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Оборонний комітет Ради підтримав звільнення Безуглої з посади заступниці голови та її виключення зі складу

Згідно з законодавством, рішення про це має ухвалювати сесійна зала. 

Оборонний комітет Ради підтримав звільнення Безуглої з посади заступниці голови та її виключення зі складу
Фото: facebook.com/m.bezuhla

Оборонний комітет Верховної Ради схвалив постанову про зняття Мар'яни Безуглої з посади заступниці його голови та виключення її зі складу комітету.

Про це повідомила сама Безугла. Вона написала, що голосувати за таке рішення депутати повинні в сесійній залі, а не на рівні комітету. 

За її словами, пропозицію щодо постанови висунув Федір Веніславський. Нардепка також опублікувала відео голосування: 14 членів комітету висловилися "за", одна людина утрималася – це сама Безугла, одна не голосувала – Соломія Бобровська. 

Згідно з регламентом парламенту, заступник голови комітету може бути відкликаним у будь-який час за рішенням Верховної Ради. Закон про комітети визначає, що обрання чи відкликання голови комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря комітету здійснюються шляхом прийняття постанови Верховної Ради України. Пропозиція про відкликання може бути внесена Головою Верховної Ради України або відповідним комітетом. Рішення комітету щодо внесення пропозиції про відкликання голови, першого заступника голови, заступника голови, секретаря комітету приймається на засіданні комітету.

  • Мар'яна Безугла була заступницею голови оборонного комітету за квотою фракції "Слуга народу". Минулого тижня вона вийшла зі складу фракції. "Розрив" відбувся з другої спроби – раніше депутатка вже оголошувала про рішення піти з фракції, але потім передумала. Безугла пояснила своє рішення тим, що "не розуміє" пріоритети колег по Комітету з питань нацбезпеки та оборони, а також звинуватила депутатів фракції в тому, що вони "підкилимно об’єднуються з опозицією в питаннях саботажу".
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