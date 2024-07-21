Очільник Демократичної партії США пообіцяв "прозорий і впорядкований процес" пошуку нового кандидата

Голова Демократичної партії США Джеймі Гаррісон пообіцяв "прозорий і впорядкований процес" пошуку нового кандидата від їхньої політсили на пост президента, передає The Guardian.

Джо Байден, який оголосив, що не балотуватиметься вдруге на посаду, офіційно не був номінований, але мав необхідну кількість делегатів після перемоги у кожному штаті на праймеріз.

Тепер Гаррісон заявив, що партія перебуває у "безпрецедентній" ситуації, але працюватиме над тим, щоб висунути іншого кандидата, не називаючи імен і не розкриваючи подробиць:

"Найближчими днями партія проведе прозорий та впорядкований процес, щоб рухатися вперед як єдина Демократична партія з кандидатом, який може перемогти Дональда Трампа у листопаді. Цей процес регулюватиметься встановленими правилами і процедурами партії. Наші делегати готові серйозно поставитися до своєї відповідальності за якнайшвидше представлення кандидата американському народу", - сказав лідер демократів.