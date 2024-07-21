Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
“Слуги” досі вагаються, чи підтримувати заборону УПЦ МП, 70 нардепів погрожують демаршем, - джерела
“Слуги” досі вагаються, чи підтримувати заборону УПЦ МП, 70 нардепів погрожують демаршем, - джерела
У Києві знесли історичний "будинок Євменія Зеленського". Міністр культури назвав це “цинічним порушенням закону”
У Києві знесли історичний "будинок Євменія Зеленського". Міністр культури назвав це “цинічним порушенням закону”
Альтернативна історія: російські міфи про Одесу
Альтернативна історія: російські міфи про Одесу
Мережею шириться фейкове фото "вбивці" Фаріон, - ЦПД
Мережею шириться фейкове фото "вбивці" Фаріон, - ЦПД
У Львові скоїли замах на Ірину Фаріон, вона померла у лікарні (доповнено)
У Львові скоїли замах на Ірину Фаріон, вона померла у лікарні (доповнено)
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Похорон Ірини Фаріон відбудеться у понеділок
Похорон Ірини Фаріон відбудеться у понеділок
ГоловнаПолітика

Очільник Демократичної партії США пообіцяв "прозорий і впорядкований процес" пошуку нового кандидата

Гаррісон заявив, що партія перебуває у "безпрецедентній" ситуації.

Очільник Демократичної партії США пообіцяв "прозорий і впорядкований процес" пошуку нового кандидата
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Голова Демократичної партії США Джеймі Гаррісон пообіцяв "прозорий і впорядкований процес" пошуку нового кандидата від їхньої політсили на пост президента, передає The Guardian.

Джо Байден, який оголосив, що не балотуватиметься вдруге на посаду, офіційно не був номінований, але мав необхідну кількість делегатів після перемоги у кожному штаті на праймеріз. 

Тепер Гаррісон заявив, що партія перебуває у "безпрецедентній" ситуації, але працюватиме над тим, щоб висунути іншого кандидата, не називаючи імен і не розкриваючи подробиць:

"Найближчими днями партія проведе прозорий та впорядкований процес, щоб рухатися вперед як єдина Демократична партія з кандидатом, який може перемогти Дональда Трампа у листопаді. Цей процес регулюватиметься встановленими правилами і процедурами партії. Наші делегати готові серйозно поставитися до своєї відповідальності за якнайшвидше представлення кандидата американському народу", - сказав лідер демократів.

  • 21 липня Джо Байден на своїй сторінці у соцмережі Х оприлюднив заяву про те, що не буде вдруге балотуватися на пост президента США.
  • Також Байден запропонував замість себе кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies