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Фіцо під час розмови зі Шмигалем розкритикував санкції російського "Лукойлу", — Reuters

У пресслужбі українського уряду не повідомляли щодо спільної розмови Роберта Фіцо і Дениса Шмигаля.

Фіцо під час розмови зі Шмигалем розкритикував санкції російського "Лукойлу", — Reuters
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Словаччини під час розмови із українським Прем'єром Денисом Шмигалем розкритикував санкції проти українського "Лукойлу" через припинення надходження нафти до Угорщини.

Про це пише Reuters.

За інформацією пресслужби словацького уряду, прем’єр-міністр Словаччини провів розмову з головою українського уряду Денисом Шмигалем, де Роберт Фіцо розкритикував санкції проти російської компанії "Лукойл", через які Україна перекрила постачання нафти з Росії до Угорщини. 

Відомо, що сировину "Лукойл" використовує словацький нафтопереробний завод Slovnaft.

"Словаччина не буде заручником українсько-російських відносин, і рішення українського президента означає, що словацький нафтопереробний завод Slovnaft, який входить до угорської групи MOL, отримає на 40% менше нафти, ніж потрібно для переробки", – заявив Фіцо за інформацією Reuters.

Фіцо також зазначив, що це може призвести до припинення постачання до України нафти, виробленої Slovnaft, яка "становить майже десяту частину всього українського споживання".

Ба більше, Фіцо заявив, що "включення "Лукойлу" до санкційного списку є ще одним прикладом безглуздих санкцій, які завдають шкоди не Російській Федерації, а головним чином деяким державам (Європейського Союзу), що є неприйнятним", — заявили в офісі Фіцо.

У пресслужбі українського уряду не повідомляли щодо спільної розмови Роберта Фіцо і Дениса Шмигаля.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто розкритикував рішення України припинити транзит російської нафти "Лукойлу" до його держави.

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