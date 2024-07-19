Україна завжди буде у центрі порядку денного мого уряду, ‒ Стармер

Україна є і завжди буде в центрі порядку денного мого уряду.
Про це на соцплатформі X написав очільник бритинського лейбористського уряду Кір Стармер.
I won't allow Russia's shadow fleet of oil tankers, and the dirty money it generates, to flow freely through European waters and put our security at risk.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 19, 2024
Ukraine is, and always will be, at the heart of my government’s agenda.
Раніше він заявив, що 44 європейські країни схвалили план боротьби з "тіньовим флотом" російських нафтових танкерів, які використовуються для обходу міжнародних санкцій.
“Я не дозволю, щоб російський тіньовий флот нафтових танкерів і брудні гроші, які він генерує, вільно пливли європейськими водами та поставили нашу безпеку під загрозу”, ‒ казав він.
- Президент України Володимир Зеленський візьме участь у надзвичайному засіданні кабінету міністрів Стармера на Даунінґ-стріт. Очікується, що український лідер проінформує урядовців про ситуацію в російсько-українській війні.
- Зеленським стане першим з 1997 року іноземним лідером, залученим до роботи британського уряду. У попередньому випадку засідання міністрів відвідав президент США Білл Клінтон.