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Україна завжди буде у центрі порядку денного мого уряду, ‒ Стармер

Раніше Стармер заявив, що 44 європейські країни схвалили план боротьби з "тіньовим флотом" РФ.

Україна завжди буде у центрі порядку денного мого уряду, ‒ Стармер
Фото: EPA/UPG

Україна є і завжди буде в центрі порядку денного мого уряду.

Про це на соцплатформі X написав очільник бритинського лейбористського уряду Кір Стармер.

Раніше він заявив, що 44 європейські країни схвалили план боротьби з "тіньовим флотом" російських нафтових танкерів, які використовуються для обходу міжнародних санкцій.

“Я не дозволю, щоб російський тіньовий флот нафтових танкерів і брудні гроші, які він генерує, вільно пливли європейськими водами та поставили нашу безпеку під загрозу”, ‒ казав він.

  • Президент України Володимир Зеленський візьме участь у надзвичайному засіданні кабінету міністрів Стармера на Даунінґ-стріт. Очікується, що український лідер проінформує урядовців про ситуацію в російсько-українській війні.
  • Зеленським стане першим з 1997 року іноземним лідером, залученим до роботи британського уряду. У попередньому випадку засідання міністрів відвідав президент США Білл Клінтон.
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