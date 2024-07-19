Україна завжди буде у центрі порядку денного мого уряду, ‒ Стармер

Раніше Стармер заявив, що 44 європейські країни схвалили план боротьби з "тіньовим флотом" РФ.

Україна є і завжди буде в центрі порядку денного мого уряду.

Про це на соцплатформі X написав очільник бритинського лейбористського уряду Кір Стармер.

I won't allow Russia's shadow fleet of oil tankers, and the dirty money it generates, to flow freely through European waters and put our security at risk.



Ukraine is, and always will be, at the heart of my government’s agenda. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 19, 2024

Раніше він заявив, що 44 європейські країни схвалили план боротьби з "тіньовим флотом" російських нафтових танкерів, які використовуються для обходу міжнародних санкцій.

“Я не дозволю, щоб російський тіньовий флот нафтових танкерів і брудні гроші, які він генерує, вільно пливли європейськими водами та поставили нашу безпеку під загрозу”, ‒ казав він.