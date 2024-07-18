Axios: тиск партійних лідерів і близьких друзів переконає Байдена знятися з виборів

Зростання тиску з боку лідерів Демократичної партії, а також близьких друзів Джозефа Байдена переконає його знятися з перегонів уже цими вихідними, пише Axios із посиланням на джерела у президентській партії.
Видання зазначає, що керівники його партії, друзі та головні спонсори вважають, що Байден не зможе перемогти на виборах та змінити суспільне сприйняття свого віку і гостроти розуму, у результаті - не зможе забезпечити більшість демократам у Конгресі.
Президенту кажуть, що якщо він не відступить, то його суперник Дональд Трамп може здобути переконливу перемогу і нівелювати здобутки Байдена та надії демократів у листопаді.
- Після невдалих дебатів із Дональдом Трампом нинішній президент США зіткнувся із закликами від своєї ж партії та донорів залишити гонку.
- Минулого тижня донори Демократичної партії, громадські лідери та керівники деяких бізнесів надіслали листа президенту, в якому закликали його припинити участь у виборах. Лист має вже 168 підписантів.
- Тоді Байден провів приватну розмову зі своїм Національним фінансовим комітетом, до якого входять сотні провідних донорів і постачальників демократів, і заявив, що не збирається знімати свою кандидатуру.
- The New York Times написало, що провідні донори партії вирішили заморозити майже 90 мільйонів доларів пожертв на виборчу кампанію Байдена.
- Нещодавно він заявив, що змусити його зняти кандидатуру може "тільки Всевишній Господь".
- Тепер же Байден заявив, що розгляне можливість відмовитися від участі у виборах, якщо у нього виникнуть "стани, пов'язані зі здоров'ям".
- Тим часом нове опитування показало, що майже дві третини демократів вважають, що президент США повинен покинути президентські перегони і дозволити своїй партії висунути іншого кандидата.
- Наразі ж Національний комітет Демократичної партії США відкладає на тиждень свої плани висунути Джозефа Байдена у кандидати на пост глави держави.