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Axios: тиск партійних лідерів і близьких друзів переконає Байдена знятися з виборів

Це може статися цими вихідними.

Axios: тиск партійних лідерів і близьких друзів переконає Байдена знятися з виборів
Президент США Джо Байден
Фото: EPA-EFE/DONATO FASANO

Зростання тиску з боку лідерів Демократичної партії, а також близьких друзів Джозефа Байдена переконає його знятися з перегонів уже цими вихідними, пише Axios із посиланням на джерела у президентській партії.

Видання зазначає, що керівники його партії, друзі та головні спонсори вважають, що Байден не зможе перемогти на виборах та змінити суспільне сприйняття свого віку і гостроти розуму, у результаті - не зможе забезпечити більшість демократам у Конгресі.

Президенту кажуть, що якщо він не відступить, то його суперник Дональд Трамп може здобути переконливу перемогу і нівелювати здобутки Байдена та надії демократів у листопаді.

  • Після невдалих дебатів із Дональдом Трампом нинішній президент США зіткнувся із закликами від своєї ж партії та донорів залишити гонку.
  • Минулого тижня донори Демократичної партії, громадські лідери та керівники деяких бізнесів надіслали листа президенту, в якому закликали його припинити участь у виборах. Лист має вже 168 підписантів.
  • Тоді Байден провів приватну розмову зі своїм Національним фінансовим комітетом, до якого входять сотні провідних донорів і постачальників демократів, і заявив, що не збирається знімати свою кандидатуру.
  • The New York Times написало, що провідні донори партії вирішили заморозити майже 90 мільйонів доларів пожертв на виборчу кампанію Байдена.
  • Нещодавно він заявив, що змусити його зняти кандидатуру може "тільки Всевишній Господь".
  • Тепер же Байден заявив, що розгляне можливість відмовитися від участі у виборах, якщо у нього виникнуть "стани, пов'язані зі здоров'ям".
  • Тим часом нове опитування показало, що майже дві третини демократів вважають, що президент США повинен покинути президентські перегони і дозволити своїй партії висунути іншого кандидата.
  • Наразі ж Національний комітет Демократичної партії США відкладає на тиждень свої плани висунути Джозефа Байдена у кандидати на пост глави держави.
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