Axios: тиск партійних лідерів і близьких друзів переконає Байдена знятися з виборів

Це може статися цими вихідними.

Зростання тиску з боку лідерів Демократичної партії, а також близьких друзів Джозефа Байдена переконає його знятися з перегонів уже цими вихідними, пише Axios із посиланням на джерела у президентській партії.

Видання зазначає, що керівники його партії, друзі та головні спонсори вважають, що Байден не зможе перемогти на виборах та змінити суспільне сприйняття свого віку і гостроти розуму, у результаті - не зможе забезпечити більшість демократам у Конгресі.

Президенту кажуть, що якщо він не відступить, то його суперник Дональд Трамп може здобути переконливу перемогу і нівелювати здобутки Байдена та надії демократів у листопаді.