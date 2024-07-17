Столтенберг оголосив про призначення старшого представника НАТО в Україні

Патрік Тернер виступатиме як координатор взаємодії НАТО з українською владою. Також він надаватиме Альянсу оцінки та поради щодо ситуації в Україні.

У середу, 17 липня, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг оголосив про призначення старшого представника, який очолить представництво НАТО в Україні. Нам став Патрік Тернер, повідомляє пресслужба Альянсу.

Патрік Тернер займе цю посаду в Києві у вересні 2024 року. Раніше він обіймав посади помічника генерального секретаря НАТО з питань оборонної політики та планування, а також обіймав ряд вищих державних посад у Сполученому Королівстві.

Генеральний секретар привітав це призначення: «Патрік Тернер привносить роки лідерства та досвіду на цю посаду. Як відданий державний службовець, він має значний досвід досягнення результатів. Я впевнений, що він відмінно виконає цю важливу роль, оскільки НАТО продовжує нарощувати свою підтримку Україні».

Патрік Тернер сказав: «Для мене справжня честь бути призначеним Старшим представником НАТО в Україні. Я з нетерпінням чекаю на те, щоб очолити Представництво НАТО і дуже тісно співпрацювати з українською владою, а також із союзниками та партнерами НАТО, щоб допомогти надати Україні підтримку від НАТО».

Тернер виступатиме як координатор взаємодії НАТО з українською владою в Києві. Він координуватиме зусилля НАТО та надаватиме Альянсу оцінки та поради щодо ситуації в Україні.

На саміті НАТО у Вашингтоні члени Альянсу погодилися створити програму підтримки безпеки та підготовки НАТО для України (NSATU) для кращої координації надання військового обладнання та підготовки для України. Зазначається, що це ґрунтується на безпрецедентній підтримці НАТО Україні у захисті від російської агресії. Члени Альянсу також оголосили про зобов’язання надати довгострокову безпекову допомогу Україні з мінімальною базовою лінією в 40 мільярдів євро протягом наступного року, а також забезпечити постійний рівень допомоги з безпеки.