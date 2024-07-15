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"ЄП": НАТО розширить присутність в Україні та призначить для неї спецпредставника генсека

Нова структура повинна підготувати Україну до вступу в Альянс. 

"ЄП": НАТО розширить присутність в Україні та призначить для неї спецпредставника генсека
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на саміті Альянсу. 10 липня 2024 року
Фото: EPA/UPG

На саміті НАТО 9-11 липня вирішили збільшити присутність Альянсу в Україні, зокрема – призначити спеціального представника генерального секретаря. Про це пише "Європейська правда".

Країни Альянсу вирішили, що керівник представництва НАТО в Україні отримає новий статус – спеціального представника генерального секретаря. Перемовини щодо того, хто займе цю посаду, що тривають. 

За даними журналістів, європейські члени НАТО наполягають, що спецпредставником не повинна бути людина з США – аби збалансувати американський вплив. 

Окрім цього, у представництві має збільшиться кількість людей, як і їхній рівень.

"З’явиться велика кількість «прикомандированих офіцерів» від держав-союзників, відповідальних за ключові напрямки", – ідеться у статті.

Нова структура повинна підготувати Україну до вступу в НАТО, зокрема в частин реформи сектора безпеки. 

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