"ЄП": НАТО розширить присутність в Україні та призначить для неї спецпредставника генсека

На саміті НАТО 9-11 липня вирішили збільшити присутність Альянсу в Україні, зокрема – призначити спеціального представника генерального секретаря. Про це пише "Європейська правда".
Країни Альянсу вирішили, що керівник представництва НАТО в Україні отримає новий статус – спеціального представника генерального секретаря. Перемовини щодо того, хто займе цю посаду, що тривають.
За даними журналістів, європейські члени НАТО наполягають, що спецпредставником не повинна бути людина з США – аби збалансувати американський вплив.
Окрім цього, у представництві має збільшиться кількість людей, як і їхній рівень.
"З’явиться велика кількість «прикомандированих офіцерів» від держав-союзників, відповідальних за ключові напрямки", – ідеться у статті.
Нова структура повинна підготувати Україну до вступу в НАТО, зокрема в частин реформи сектора безпеки.
- Участь у вашингтонському саміті НАТО брав президент Володимир Зеленський. У межах заходу відбулося засідання Ради Україна-НАТО.