"ЄП": НАТО розширить присутність в Україні та призначить для неї спецпредставника генсека

Нова структура повинна підготувати Україну до вступу в Альянс.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на саміті Альянсу. 10 липня 2024 року

На саміті НАТО 9-11 липня вирішили збільшити присутність Альянсу в Україні, зокрема – призначити спеціального представника генерального секретаря. Про це пише "Європейська правда".

Країни Альянсу вирішили, що керівник представництва НАТО в Україні отримає новий статус – спеціального представника генерального секретаря. Перемовини щодо того, хто займе цю посаду, що тривають.

За даними журналістів, європейські члени НАТО наполягають, що спецпредставником не повинна бути людина з США – аби збалансувати американський вплив.

Окрім цього, у представництві має збільшиться кількість людей, як і їхній рівень.

"З’явиться велика кількість «прикомандированих офіцерів» від держав-союзників, відповідальних за ключові напрямки", – ідеться у статті.

Нова структура повинна підготувати Україну до вступу в НАТО, зокрема в частин реформи сектора безпеки.