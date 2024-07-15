Трамп після замаху прибув до Мілуокі на з'їзд Республіканської партії

Колишній президент США Дональд Трамп прибув до Мілуокі на національний з’їзд Республіканської партії через день після того, як його спробували вбити під час передвиборчого заходу в місті Батлер у штаті Пенсільванія.Також він запросив на з'їзд Ніккі Хейлі, свою екссуперницю на виборах.
Про це пише АР та Bloomberg.
Літак Трампа приземлився в неділю, за день до початку чотириденного з'їзду, під час якого тисячі республіканців зберуться, щоб формально обрати його своїм кандидатом на виборах президента США.
Зазвичай протягом чотирьох днів програма з'їзду складається з партійних показів, політичних промов, платформ і основної промови кандидата в президенти.
Нещодавній напад на Трампа зумовив посилення заходів безпеки з'їзду.
Раніше експрезидент заявив у соціальній мережі, що збирався відкласти свою поїздку на два дні через спробу вбивства, "але вирішив, що не може дозволити «стрілку» або потенційному вбивці змусити змінити розклад або щось інше".Очікується, що Трамп не виступатиме на з'їзді до вечора четверга.
У Bloomberg повідомили, що Трамп також зателефонував експослу в ООН Ніккі Хейлі, своїй колишній суперниці на виборах, і попросив її відвідати національний з’їзд Республіканської партії.
У виданні пишуть, що таким чином він користується "виливом доброї волі", щоб звертатися з проханнями до людей, які в іншому випадку могли б відмовитися.
Хейлі, колишня губернаторка Південної Кароліни, яка посіла друге місце після Трампа під час праймеріз Республіканської партії цього року, має виступити у вівторок.
Минулого тижня вона заявила, що звільняє своїх делегатів і закликає їх підтримати колишнього президента.
Замах на Трампа
- 14 липня у кандидата в президенти США Дональда Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер у штаті Пенсільванія.
- Секретна служба США заявила, що загинув один із учасників мітингу та ймовірний нападник, ще дві людини у важкому стані. Стрільця вбили співробітники Секретної служби.
- Імовірним нападником є 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку (штат Пенсильванія). Чоловік сидів на даху більш ніж в 119 метрах від сцени.
- В автомобілі та вдома у підозрюваного у замаху на експрезидента США знайшли матеріали для виготовлення вибухівки.
- Згодом очільницю Секретної служби США Кімберлі Чітл викликали на слухання у Конгрес, а Байден дав низку доручень через замах на Трампа.
- Замах на Трампа засудив президент України Володимир Зеленський та низка світових лідерів.