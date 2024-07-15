Трамп після замаху прибув до Мілуокі на з'їзд Республіканської партії

Цього тижня його офіційно висунуть кандидатом у президенти від Республіканської партії.

Колишній президент США Дональд Трамп прибув до Мілуокі на національний з’їзд Республіканської партії через день після того, як його спробували вбити під час передвиборчого заходу в місті Батлер у штаті Пенсільванія.Також він запросив на з'їзд Ніккі Хейлі, свою екссуперницю на виборах.

Про це пише АР та Bloomberg.

Літак Трампа приземлився в неділю, за день до початку чотириденного з'їзду, під час якого тисячі республіканців зберуться, щоб формально обрати його своїм кандидатом на виборах президента США.

Зазвичай протягом чотирьох днів програма з'їзду складається з партійних показів, політичних промов, платформ і основної промови кандидата в президенти.

Нещодавній напад на Трампа зумовив посилення заходів безпеки з'їзду.

Раніше експрезидент заявив у соціальній мережі, що збирався відкласти свою поїздку на два дні через спробу вбивства, "але вирішив, що не може дозволити «стрілку» або потенційному вбивці змусити змінити розклад або щось інше".Очікується, що Трамп не виступатиме на з'їзді до вечора четверга.

У Bloomberg повідомили, що Трамп також зателефонував експослу в ООН Ніккі Хейлі, своїй колишній суперниці на виборах, і попросив її відвідати національний з’їзд Республіканської партії.

У виданні пишуть, що таким чином він користується "виливом доброї волі", щоб звертатися з проханнями до людей, які в іншому випадку могли б відмовитися.

Хейлі, колишня губернаторка Південної Кароліни, яка посіла друге місце після Трампа під час праймеріз Республіканської партії цього року, має виступити у вівторок.

Минулого тижня вона заявила, що звільняє своїх делегатів і закликає їх підтримати колишнього президента.

Замах на Трампа