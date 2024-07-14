ISW: Росія та Іран планують поглибити відносини

Іран і Росія продовжують демонструвати бажання поглиблювати двосторонні відносини і багатосторонню співпрацю.

Про це ідеться у звіті ISW.

За даними аналітиків Інституту з вивчення війни, новообраний президент Ірану Масуд Пезешкіан опублікував статтю в Tehran Times, в якій похвалив Китай і Росію за підтримку Ірану в "складні часи".

Росія є "цінним стратегічним союзником і сусідом" Ірану, і що його уряд залишатиметься відданим розширенню і наданню пріоритетів двосторонньому і багатосторонньому співробітництву з Росією, зазначив Пезешкіан.

Також, в Ірані заявили, що "прагнуть миру" між Росією і Україною, а Пезешкіан готовий підтримувати ініціативи, спрямовані на досягнення миру.

В РФ також підтримують стратегічний курс з Іраном під керівництвом Пезешкіана і готові розглянути пропозиції мирного посередництва з боку Ірану.

Крім того, він додав, що Росія та Іран підпишуть угоду про всеосяжне стратегічне партнерство в "осяжному майбутньому", але не надав конкретних термінів для цієї угоди.