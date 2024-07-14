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ISW: Росія та Іран планують поглибити відносини

Новий президент Ірану назвав Росію цінним стратегічним союзником і сусідом.

ISW: Росія та Іран планують поглибити відносини
Новим президентом Ірану став Масуд Пезешкіян
Фото: EPA/UPG

Іран і Росія продовжують демонструвати бажання поглиблювати двосторонні відносини і багатосторонню співпрацю.

Про це ідеться у звіті ISW.

За даними аналітиків Інституту з вивчення війни, новообраний президент Ірану Масуд Пезешкіан опублікував статтю в Tehran Times, в якій похвалив Китай і Росію за підтримку Ірану в "складні часи".

Росія є "цінним стратегічним союзником і сусідом" Ірану, і що його уряд залишатиметься відданим розширенню і наданню пріоритетів двосторонньому і багатосторонньому співробітництву з Росією, зазначив Пезешкіан.

Також, в Ірані заявили, що "прагнуть миру" між Росією і Україною, а Пезешкіан готовий підтримувати ініціативи, спрямовані на досягнення миру.

В РФ також підтримують стратегічний курс з Іраном під керівництвом Пезешкіана і готові розглянути пропозиції мирного посередництва з боку Ірану.

Крім того, він додав, що Росія та Іран підпишуть угоду про всеосяжне стратегічне партнерство в "осяжному майбутньому", але не надав конкретних термінів для цієї угоди.

  • Іран постачає Москві безпілотники для війни проти України. Зокрема, у Сполучені Штати розширили санкційний список, додавши до нього чотири компанії з Ірану. Ці організації допомагали у виробництві та транспортуванні бойових безпілотників до Росії.
  • 14 травня Рада ЄС ухвалила рішення розширити обмежувальні заходи проти Ірану через військову підтримку війни Росії проти України, а також бойовиків на Близькому Сході й у районі Червоного моря та після атак Ірану на Ізраїль 13 квітня цього року.
  • У квітні США та Британія запровадили санкції проти Ірану, у "чорний список" потрапили виробники "Шахедів".
  • У травні ЗМІ повідомляли про те, що Тегеран почав поставляти Кремлю новітню зброю.
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