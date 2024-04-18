США та Британія запроваджують санкції проти Ірану, у "чорний список" потрапили виробники "Шахедів"

США та Британія оголосили про запровадження санкцій проти 16 осіб Ірану та компанію, яка виготовляє бепілотники. Це відповідь на нещодавню атаку Тегерана на Ізраїль.

Про це ідеться у заяві Мінфіну США.

У відповідь на безпрецедентну атаку Ірану на Ізраїль 13 квітня, Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, а також Уряд Великобританії запроваджують санкції проти Ірану. Зокрема, у "чорний список" потрапили 16 осіб і дві організації, які дають змогу Ірану виробляти дрони та двигуни для "Шахедів".

"Ці суб’єкти ( підсанкційні особи, — ред.) є представниками Корпусу вартових ісламської революції Ірану (IRGC-QF), а також компанія з виробництва БПЛА Kimia Part Sivan Company (KIPAS) та інших іранських виробників БПЛА та двигунів БПЛА", — ідеться у тексті заяви.

Також США внесли до "чорного списку" п'ять компаній, які постачають комплектувальні матеріали для виробництва сталі іранській компанії Khuzestan Steel Company.

"Металургійний сектор Ірану щорічно генерує дохід, еквівалентний кільком мільярдам доларів, більша частина якого припадає на експорт сталі", — зазначили у Мінфіні.

OFAC також накладає санкції на три дочірні компанії іранського автовиробника Bahman Group, які продовжували матеріально підтримувати IRGC та інші організації, визначені відповідно до антитерористичних органів, включаючи Міністерство оборони та логістику збройних сил Ірану (MODAFL). Сама Bahman Group одночасно визначається як власник цих компаній.

Одночасно з цією дією Британія запроваджує санкції проти кількох іранських військових організацій, фізичних та юридичних осіб, залучених до виробництва БПЛА та балістичних ракет Ірану.

"Ми використовуємо економічні інструменти Міністерства фінансів, щоб погіршити та зруйнувати ключові аспекти шкідливої діяльності Ірану, у тому числі його програму БПЛА та доходи, які режим генерує для підтримки тероризму", – заявила міністр фінансів Джанет Єллен.