Тіньовий флот РФ може спричинити екологічну катафстрофу, — глава МЗС Швеції

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом попереджає про ймовірну екологічну катастрофу в Балтійському морі через використання Росією непридатних для плавання суден, пише The Guardian.

Міністр закордонних справ Швеції заявив, що Росія, схоже, готова створити "екологічний хаос", використовуючи у Балтійському морі непридатні для плавання нафтові танкери, порушуючи всі морські правила.

У розмові з Guardian під час свого першого візиту до Лондона після того, як Швеція стала членом НАТО, Тобіас Біллстрьом закликав запровадити нові правила і механізми правозастосування, щоб запобігти екологічній катастрофі, яку може спричинити застарілий і незастрахований російський тіньовий флот.

Близько половини всієї нафти Росії, що транспортується морем, проходить через Балтійське море і води Данії, часто непрозоро. РФ використовує міжнародні води, щоб уникнути контролю.

Тіньовий флот РФ приносить величезні прибутки російській "військовій машині" в обхід західних санкцій, які блокують доступ до страхування, якщо РФ продає нафту вище 60 доларів за барель. На практиці лише 20% російської нафти продається за ціною, нижчою за верхню межу, встановлену G7.

Міністри закордонних справ восьми країн Північно-Балтійської групи зустрілися на острові Готланд два тижні тому, щоб обговорити, як боротися з російським застарілим флотом танкерів.

"Ми всі постраждаємо, якщо виникне серйозна проблема через зіткнення або витік нафти з одного з цих кораблів, які також у багатьох випадках непридатні для плавання або дуже близькі до того, щоб бути непридатними для плавання", — сказав Біллстрьом.

"Те, що вони перевозять нафту, яка підживлює російську агресію проти України, вже досить погано. Але ще гірше те, що Росію анітрохи не турбує той факт, що ці кораблі можуть спричинити серйозний екологічний хаос у морях, які, якщо взяти Балтійське, і так є дуже чутливими", — додав він.

Він сказав, що кожна держава, яка є членом Міжнародної морської організації, несе відповідальність за дотримання правил і норм ІМО і має право вимагати від капітана судна, яке вважається непридатним для плавання, вжити заходів перед виходом з порту.

Однак деякі скандинавські країни стурбовані реакцією Росії, якщо вони втручаться, оскільки це може посилити переконання Москви в тому, що Балтійське море перетворюється на "озеро НАТО", перекриваючи доступ РФ до моря з Санкт-Петербурга та інших портів, таких як Калінінград.

США, в рік виборів, також занепокоєні можливістю дефіциту нафти, що ризикувало б призвести до стрибка цін.

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, за словами Білльстрьома, змінив стратегічну ситуацію в Балтійському морі, оскільки Росія залишилася єдиною країною з балтійським узбережжям, яка не є членом Альянсу.

Швеція, яка працювала з НАТО в Лівії та Афганістані, має підводний простір і кібер-потужності, що є значним посиленням потенціалу Альянсу. Вона також має потужний потенціал цивільної оборони.

Білльстрьом сказав, що вступ до НАТО був схожий на “повернення Швеції додому”, а тісні оборонні зв'язки країни з Великою Британією дозволять їй приєднатися до більш "яструбиної" частини Європи. За його словами, історія показала, що Росія не змінює свою поведінку, якщо не зазнає поразки у війні.

"Путін абсолютно чітко дав зрозуміти, які його цілі — повне знищення України. Він не вірить, що Україна має право на існування як держава. Йдеться не про те, щоб поступитися окремими ділянками землі, і будь-які думки про заморожені конфлікти були б дуже небезпечними, оскільки це лише дасть Путіну більше часу для відновлення своїх збройних сил, які намагатимуться натиснути на Київ. Ні, ми повинні діяти з точністю до навпаки”, — наголосив Білльстрьом.

Він підтримав посилення координації постачання озброєнь в межах НАТО, в тому числі засобів протиповітряної оборони, але додав, що для цього необхідна політична воля.

Він додав, що побоюється наслідків можливого повернення Дональда Трампа до влади в США для Європи, НАТО та України, але сумнівається, що більшість Республіканської партії піддалася проросійській пропаганді.

Він додає, що республіканці були схильні до ізоляціонізму під час президентства демократів, додавши, що Європі необхідно продемонструвати розуміння зв'язку між Україною та Індо-Тихоокеанським регіоном.

"Зараз ми бачимо, як всі авторитарні держави працюють разом і допомагають одна одній. Це означає, що ми знаходимося в дуже, дуже вирішальному моменті, майже на перехресті людської історії, де ми повинні думати про те, що станеться, якщо Росія переможе в Україні. Якщо Путін переможе, це, ймовірно, означатиме, що в Індо-Тихоокеанському регіоні пролунає сигнал тривоги, і ми побачимо більшу напористість Китаю в Тайванській протоці”, — зазначив міністр.