Міністр закордонних справ Швеції підтримав українські удари по НПЗ у Росії

Тобіас Біллстрьом прокоментував російську агресію проти України та її дії, що загрожують екологічної катастрофою в Балтійському морі.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом вважає, що Росія готова створити "екологічний хаос", оскільки відправляє в Балтійське море непридатні для плавання нафтові танкери і порушує всі морські правила. У інтерв'ю The Guardian він закликав впровадити нові механізми і правила, аби запобігти екологічній катастрофі, спричиненій тіньовим флотом Росії.

Близько половини всієї російської нафти, що транспортується морем, проходить через Балтійське море та води Данії. Часто танкери працюють із непрозорим правом власності і використовують міжнародні води для уникнення перевірки.

"Ми всі постраждаємо, якщо виникне серйозна проблема через зіткнення або витік нафти з одного з цих кораблів, які також у багатьох випадках непридатні для плавання або дуже близькі до того, щоб бути непридатними для плавання", – сказав Біллстрьом.

Флот генерує величезний дохід для російської військової машини і дозволяє обходити західні санкцї. Санкції забороняють користуватися страховими послугами, коли Росія продає нафту вище 60 доларів за барель. На практиці лише 20% російської нафти продається нижче граничної ціни.

Міністр також зазначив, що історично Росія не змінювала поведінки, аж поки не зазнавала поразки в війні. Тому відкинув пропозиції "задовольнити" російського керманича Володимира Путіна якимись частинами української території.

"Путін абсолютно чітко дав зрозуміти, які його цілі – повне знищення України", – сказав Білльстрьом.

Міністр додав, що Путін не вірить, що Україна має право на існування як держава.

Біллстрьом також підтримав українські удари по нафтових об'єктах на території Росії – на відміну від деяких посадовців інших країн-союзниць, як-от міністра оборони США. Глава шведського МЗС вважає, що Москві треба зрозуміти, що Україна має право атакувати енергетичні нафтопереробні заводи в Росії як такі, що фінансують військову машину.

"Повинна розуміти, що всередині Росії немає жодних захищених установок, за допомогою яких можна було б фінансувати її незаконну агресію проти України", – сказав Біллстрьом.

Як і всі міністри закордонних справ, він сказав, що побоюється наслідків президентства Дональда Трампа для Європи, НАТО та України, але сумнівається, що основна частина Республіканської партії піддалася проросійській пропаганді.

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