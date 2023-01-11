Нафтовий прайскеп коштує Росії $172 млн на день, – аналітики

Після розширення обмеження цін на продукти нафтопереробки, що набуде чинності 5 лютого, втрата доходів може зрости до 280 млн доларів на день.

Обмеження цін на нафту коштує Росії $172 млн на день, пише Bloomberg із посиланням на фінських аналітиків Гельсінського центру досліджень енергетики та чистого повітря CREA.

Втрачені доходи зростуть до 280 мільйонів доларів на день, коли ліміт буде розширено на продукти нафтопереробки з 5 лютого, йдеться у звіті Гельсінського центру досліджень енергетики та чистого повітря. Дослідження надає додаткові докази того, як обмеження, введені країнами Великої семи, і пов’язані з цим санкції Європейського Союзу вдаряють по Москві. Основна російська нафта вже продається вдвічі девше, ніж за міжнародними цінами.

"Заборона ЄС на нафту та обмеження цін на нафту нарешті почали діяти, і вплив настільки ж значний, як і очікувалося", – сказав провідний аналітик CREA Лаурі Міллівірта.

Центр досліджень вважає, що встановлення жорсткішого прайскепу на рівні 25-35 доларів за барель замість нинішніх $60 ще більше "закрутить гайки" Москві. Така вартість все рівно перевищуватиме витрати Росії на виробництво і транспортування, але скоротить доходи від експорту ще на 100 млн євро на день.

Нагадаємо, з 5 грудня приведено в дію прайскеп, за яким один барель російської нафти має торгуватися не дорожче від $60/ Обмеження максимальної ціни діітиме і для нафтопродуктів та оливи. Прайскеп ухвалили країни Євросоюзу, G7 і Австралія.

У разі спроби продажу нафти з Росії за вищою ціною буде заборонено повʼязане з доставкою надання технічної допомоги, брокерських послуг та фінансових операцій. Граничну ціну переглядатимуть, аби утримувати її на меншому хоча б на 5% від середньоринкової вартості рівні.

Президент Володимир Зеленський називав пропозицію Польщі і Балтії встановити обмеження ціни в $30 більш слушною пропозицією. Після затвердження 60 доларів він зазначив, що серйозним рішення встановити таку межу не назвеш.

Середня ціна основної російської марки нафти Urals в січні-листопаді 2022 складала понад $78.

У січні ціна на російську нафту Urals упала до 37,80 доларів за барель, що значно нижче від ліміту в 60 доларів за барель, встановленого G-7.