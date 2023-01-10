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Зеленський подякував Канаді за ППО NASAMS

Яку саме кількість ППО NASAMS передадуть Україні, наразі невідомо.

Зеленський подякував Канаді за ППО NASAMS
ЗРК NASAMS
Фото: focus.ua

Системи ППО NASAMS, придбані для України Канадою, стануть міцним щитом для наших міст і громадян.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Шановний Джастін Трюдо, твоє справжнє лідерство у відстоюванні демократії та прав людини знову яскраво доведено”, - написав Зеленський. 

Президент України подякував Канаді за допомогу у захисті українського неба.

Раніше міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що її країна купує у США передову національну зенітно-ракетну систему (NASAMS), щоб передати її Україні.

Нагадаємо, Італія має намір надати Україні системи протиповітряної оборони для захисту від російських атак.

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