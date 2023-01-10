Зеленський подякував Канаді за ППО NASAMS

Системи ППО NASAMS, придбані для України Канадою, стануть міцним щитом для наших міст і громадян.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
“Шановний Джастін Трюдо, твоє справжнє лідерство у відстоюванні демократії та прав людини знову яскраво доведено”, - написав Зеленський.
Президент України подякував Канаді за допомогу у захисті українського неба.
Шановний @JustinTrudeau, твоє справжнє лідерство у відстоюванні демократії та прав людини знову яскраво доведено. Дякую, що допомагаєте нам захистити наше небо. NASAMS, придбані для нас Канадою, стануть міцним щитом для наших міст і громадян.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 10, 2023
Раніше міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що її країна купує у США передову національну зенітно-ракетну систему (NASAMS), щоб передати її Україні.
I spoke with Ukrainian Defence Minister @OleksiiReznikov this morning and heard it directly: air defence systems are Ukraine’s top priority. That’s why Canada is purchasing a National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) from the United States to donate to Ukraine. pic.twitter.com/33bdHmcldb— Anita Anand (@AnitaAnandMP) January 10, 2023
Нагадаємо, Італія має намір надати Україні системи протиповітряної оборони для захисту від російських атак.