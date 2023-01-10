Зеленський подякував Канаді за ППО NASAMS

Системи ППО NASAMS, придбані для України Канадою, стануть міцним щитом для наших міст і громадян.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Шановний Джастін Трюдо, твоє справжнє лідерство у відстоюванні демократії та прав людини знову яскраво доведено”, - написав Зеленський.

Президент України подякував Канаді за допомогу у захисті українського неба.

Шановний @JustinTrudeau, твоє справжнє лідерство у відстоюванні демократії та прав людини знову яскраво доведено. Дякую, що допомагаєте нам захистити наше небо. NASAMS, придбані для нас Канадою, стануть міцним щитом для наших міст і громадян. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 10, 2023

Раніше міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що її країна купує у США передову національну зенітно-ракетну систему (NASAMS), щоб передати її Україні.

I spoke with Ukrainian Defence Minister @OleksiiReznikov this morning and heard it directly: air defence systems are Ukraine’s top priority. That’s why Canada is purchasing a National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) from the United States to donate to Ukraine. pic.twitter.com/33bdHmcldb — Anita Anand (@AnitaAnandMP) January 10, 2023

Нагадаємо, Італія має намір надати Україні системи протиповітряної оборони для захисту від російських атак.