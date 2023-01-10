ЄС запровадить нові санкції проти Білорусі за її роль у війні РФ проти України, - Урсула фон дер Ляєн

Крім того, ЄС продовжуватиме підтримувати Україну у фінансовому, економічному та гуманітарному відношенні стільки, скільки знадобиться.

Сьогодні, 10 січня, у Брюсселі президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз виступить із новими санкціями, зокрема, проти Білорусі, реагуючи на її роль у війні, яку проти України веде Росія.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми виступимо з новими санкціями для Білорусі, реагуючи на її роль у цій російській війні в Україні", - сказала президентка Єврокомісії.

Фон дер Ляєн запевнила, що ЄС продовжуватиме робити все у своїх силах, щоб підтримати хоробрий український народ.

"Ми продовжуватимемо чинити тиск на Кремль із санкційним режимом так довго, скільки знадобиться. Ми розширимо ці санкції для тих, хто у військовому плані підтримує російську війну, таких як Білорусь чи Іран", - пояснила вона.

Крім того, президентка Єврокомісії запевнила, що ЄС продовжуватиме підтримувати Україну у фінансовому, економічному та гуманітарному відношенні стільки, скільки знадобиться.

Нагадаємо, Україна очікує, що 10-й пакет санкцій ЄС проти РФ міститиме обмеження проти ядерної галузі, зокрема "Росатома", адже агресор має бути покараний за атаки на енергетику України.

Нещодавно США запровадили санкції проти Ірану за поставки Росії безпілотників та ракетних програм. Нові обмеження стосуються шістьох керівників і членів правління компанії Qods Aviation Industries, а також директора Організації аерокосмічної промисловості.