​США запровадили санкції проти Ірану за поставки Росії безпілотників та ракетних програм

Міністерство фінансів США запровадило санкції щодо посадовців, пов’язаних з іранським виробником оборонної техніки, який розробляє та виробляє безпілотні літальні апарати, які використовує Росія у війні проти України.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

Нові обмеження США стосуються шістьох керівників і членів правління іранської компанії Qods Aviation Industries і директора Організації аерокосмічної промисловості Ірану.

"Ми продовжуватимемо використовувати всі наявні в нашому розпорядженні інструменти, щоб позбавити Путіна зброї, яку він використовує для ведення своєї варварської та неспровокованої війни проти України", - зазначила міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Нагадаємо, в листопаді 2022 року США запровадили додаткові санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до виробництва або передачі Росії іранських безпілотників, а в грудні - також проти російських установ через їхню причетність до незаконної закупівлі у Ірану безпілотників та їхнього використання у війні в Україні.

ЄС теж ввів нові санкції проти Ірану за постачання Росії безпілотників для ведення війни проти України.

Як раніше повідомляв представник Білого дому, співпраця Росії та Ірану може загрожувати не лише Україні, а й національній безпеці Сполучених Штатів.

Росія і Іран почати активно співпрацювати після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Іран постачає Росії дрони-камікадзе. Російська армія застосовує іранські безпілотники для ударів по цивільній інфраструктурі України.