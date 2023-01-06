​Зеленський подякував Шольцу за потужний оборонний пакет допомоги

Співрозмовники також обговорили подальшу співпрацю для посилення української армії.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це він повідомив у Twitter.

"Провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Подякував за потужний оборонний пакет, зокрема за кілька десятків Marder та батарею Patriot", - написав Зеленський.

Співрозмовники також обговорили подальшу співпрацю для посилення української армії.

Нагадаэмо, ввечері 5 січня Шольц за підсумками розмови з американським президентом Джо Байденом заявив про намір Німеччини приєднатися до США у постачанні Україні додаткової батареї ППО Patriot. Крім того, Німеччина заявила про передачу Україні бойових машин піхоти Marder.