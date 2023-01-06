Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Що подивитися у вихідні: серіали, які підкорили нас у 2022-му і які вийдуть у січні 2023-го
Що подивитися у вихідні: серіали, які підкорили нас у 2022-му і які вийдуть у січні 2023-го
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Оприлюднено відео зіткнення українських сил з ворожими розвідниками під Бахмутом
Оприлюднено відео зіткнення українських сил з ворожими розвідниками під Бахмутом
Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври остаточно передали від УПЦ (МП) державі
Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври остаточно передали від УПЦ (МП) державі
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
ГоловнаСвіт

​Зеленський подякував Шольцу за потужний оборонний пакет допомоги

Співрозмовники також обговорили подальшу співпрацю для посилення української армії.

​Зеленський подякував Шольцу за потужний оборонний пакет допомоги
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це він повідомив у Twitter.

"Провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Подякував за потужний оборонний пакет, зокрема за кілька десятків Marder та батарею Patriot", - написав Зеленський.

Співрозмовники також обговорили подальшу співпрацю для посилення української армії.

Нагадаэмо, ввечері 5 січня Шольц за підсумками розмови з американським президентом Джо Байденом заявив про намір Німеччини приєднатися до США у постачанні Україні додаткової батареї ППО Patriot. Крім того, Німеччина заявила про передачу Україні бойових машин піхоти Marder.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також