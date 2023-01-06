Естонія виділила близько 1 млн євро на демонтаж радянських військових пам’ятників

Уряд Естонії виділив 916 405 євро на демонтаж радянських військових пам'ятників. На покриття видатків на діяльність робочої групи з перенесення пам'ятників було виділено 60 000 євро, повідомляє ERR.

“...уряд виділив установам, підвідомчим Міністерству оборони, 916 405 євро на діяльність, пов'язану з перенесенням з публічного простору радянських військових пам'яток, що загрожують безпеці", - розповіла прессекретар уряду Євгенія Вяря.

Зазначається, що експерти дали оцінку кожній пам'ятці, яка враховувала історичну, культурну та художню цінність пам'ятника.

Нагадаємо, влада Естонії планує побудувати на сході країни 15 додаткових радарних позицій. Зокрема, радар планують встановити на місці, де раніше стояв радянський пам'ятник-танк.