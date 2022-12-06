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Замість радянського танку в естонській Нарві встановлять радар

Радари будуть працювати на виявлення дронів.

Замість радянського танку в естонській Нарві встановлять радар
Фото: Ilja Smirnov

Влада Естонії планує побудувати на сході країни 15 додаткових радарних позицій. Зокрема, радар планують встановити у місці, де раніше стояв радянський пам'ятник-танк.

Про це повідомляє видання postimees.ee

Зазначається, що радари дадуть можливість моніторингу дронів, внаслідок чого можна буде отримати повний огляд східного кордону у реальному часі. 

Віце-канцлер з внутрішньої безпеки МВС Естонії Вейко Коммусаар зазначив, що система виявлення та нейтралізації дронів допоможе підняти безпеку кордону на новий рівень. 

Зазначається, що кількість порушень кордонів, вчинених за допомогою дронів, значно зросла. За десять місяців цього року прикордонники виявили в регіоні 106 неузгоджених польотів дронів. Серед них були як порушення, скоєні через незнання, так і транскордонні злочини.

Як раніше повідомлялось, естонська влада ухвалила рішення демонтувати та перенести меморіали радянської доби Другої світової війни в прикордонному місті Нарва.

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