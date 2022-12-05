Молдова засуджує російські ракетні атаки на цивільні об’єкти України, – глава уряду

Наталія Гаврилиця висловилася про падіння ракети на території країни.

Глава уряду Молдови Наталія Гаврилиця заявила, що її країна робить усе можливе для того, щоб утримувати ситуацію під контролем на тлі падіння ракети на території Молдови.

Про це пише NewsMaker.

"Мені повідомили, що прикордонники виявили частини ракети біля Бричан. Прикордонна поліція посилила контроль і оточила зону, де впала ракета. Крім того, Moldelectrica попередила про можливі відключення електроенергії", – йдеться у повідомленні.

За словами Гаврилиці, вона і її колеги роблять усе можливе, щоб тримати ситуацію під контролем і не допустити ризикованих для громадян Молдови ситуацій.

Прем’єр-міністерка наголосила, що Молдова засуджує російські атаки на цивільну інфраструктуру України та підтримує український народ.

Нагадаємо, під час сьогоднішньої ракетної атаки РФ одна з ракет впала у Молдові на території міста Бричани.