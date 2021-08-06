У Молдові сформували новий уряд на чолі з Наталією Гаврилицею

Парламент Молдови на засіданні 6 серпня затвердив склад нового уряду, який очолить колишня очільниця Міністерства фінансів Наталія Гаврилиця. Вона стала третьою жінкою на посаді прем'єр-міністра Молдови після Зінаїди Гречаний (2008-2009) та Маї Санду (2019).

Про це повідомляє NewsMaker.

Президентка Мая Санду запропонувала Гаврилицю на посаду прем'єр-міністра ще у січні 2021 року, але парламент, який тоді контролювали соціалісти Ігоря Додона, заблокував її призначення.

Проголосувати за неї вдалося тільки після дострокових виборів, перемогу на яких отримала партія Санду "Дія і Солідарність" (PAS). Призначення нового уряду підтримав 61 депутат PAS.

Перед голосуванням Гаврилиця заявила, що першим пріоритетом нового кабінету міністрів буде боротьба з пандемією.

Вона також анонсувала реформу системи юстиції, боротьбу з корупцією і прийняття поправок в законодавство про декларування майна. Третій пріоритет - підвищення соціальної допомоги та пенсі, четвертий - зміна державного бюджету задля справедливого розподілення коштів, отримання доступу до європейських фондів та підписання нового меморандуму з МВФ.

Віце-прем'єром - міністром закордонних справ і євроінтеграції в уряді Гаврилиці став Ніку Попеску, який уже очолював МЗС в кабінеті Санду.

Нагадаємо, що посада прем'єр-міністра в Молдові стала вакантною в кінці 2020 року, після того, як ставленик соціалістів Йон Кику і його уряд пішли у відставку. Відтоді обов'язки прем'єр-міністра Молдови виконував міністр закордонних справ Ауреліу Чокой.