Тисячам людей довелося евакуюватися через лісові пожежі біля Афін

Тисячі людей вимушено покинули свої домівки, щоб урятуватися від лісових пожеж, що четвертий день вирують на півночі від Афін. Всю ніч рятувальники боролися з вогнем, щоб не дати йому поширитися на населені пункти, електроустаткування та історичні пам'ятки. Про це пише Associated Press.

На острові Евія берегова охорона провела масштабну операцію з патрульними катерами та приватними судами з евакуацію людей по морю.

Рух транспорту зупинили на головній магістралі країни, що об'єднує Афіни з північною Грецією. Рятувальники намагалися використати дорогу в якості бар'єру для вогню, перш ніж почати гасити його з літаків.

За словами медиків, декілька рятувальників були госпіталізовані з опіками.

Нагадаємо, протягом вівторка та середи в Греції зафіксували понад сто лісових пожеж.

Лісові пожежі також вирують у Туреччині.