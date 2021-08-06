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Тисячам людей довелося евакуюватися через лісові пожежі біля Афін

З опіками госпіталізували кількох рятувальників. 

Тисячам людей довелося евакуюватися через лісові пожежі біля Афін
Фото: ekathimerini.com

Тисячі людей вимушено покинули свої домівки, щоб урятуватися від лісових пожеж, що четвертий день вирують на півночі від Афін. Всю ніч рятувальники боролися з вогнем, щоб не дати йому поширитися на населені пункти, електроустаткування та історичні пам'ятки. Про це пише Associated Press

На острові Евія берегова охорона провела масштабну операцію з патрульними катерами та приватними судами з евакуацію людей по морю. 

Рух транспорту зупинили на головній магістралі країни, що об'єднує Афіни з північною Грецією. Рятувальники намагалися використати дорогу в якості бар'єру для вогню, перш ніж почати гасити його з літаків. 

За словами медиків, декілька рятувальників були госпіталізовані з опіками. 

Нагадаємо, протягом вівторка та середи в Греції зафіксували понад сто лісових пожеж.

Лісові пожежі також вирують у Туреччині. 

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