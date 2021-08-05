Боррель: ​"Інцидент з білоруською спортсменкою Тимановською порушив олімпійське перемир'я"

"Ще одна горда громадянка Білорусі була змушена тікати з країни через дії режиму Лукашенка".

Інцидент з білоруською спортсменкою Христиною Тимановською, яку намагалися насильно вивезти з Токіо, порушив олімпійське перемир'я.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Заспокоївся, коли побачив, що спортсменка Христина Тимановська щасливо прибула до Польщі. Ще одна горда громадянка Білорусі була змушена тікати з країни через дії режиму Лукашенка, а олімпійське перемир'я було порушене", - написав він у своєму Twitter.

Reassured to see that the athlete Krystsina #Tsimanouskaya arrived safe in Poland.



One more proud Belarusian has however been forced to flee her own country due to the actions of the Lukashenko regime and Olympic truce been violated. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 5, 2021

Олімпійське перемир'я - грецька традиція, що з'явилася у VIII столітті до н. е. Воно було оголошене, щоб державу-господаря ігор не атакували, а спортсмени та глядачі могли безпечно їхати на ігри та мирно повернутися у свої країни.

У 1992 році Міжнародний олімпійський комітет відновив цю традицію, закликаючи всі країни дотримуватися перемир’я під час сучасних олімпіад.

У зв’язку з ОІ-2020 в Токіо Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що всім сторонам конфліктів у світі потрібно дотримуватися олімпійського перемир'я з 16 липня до 12 серпня.

Нагадаємо, 1 серпня Тимановська поширила відеозвернення до Міжнародного олімпійського комітету, у якому вона заявила, що її намагаються насильно вивезти з Токіо. За повідомленнями ЗМІ, представники білоруської делегації доправили її в аеропорт японської столиці для відправлення на батьківщину, проте там вона звернулася по захист до поліції.

Пізніше представник МОК Марк Адамс повідомив, що Тимановська провела ніч проти понеділка в готелі токійського аеропорту, де перебувала "в безпеці та під захистом". Японська преса повідомила, що спортсменка перебуває в посольстві Польщі в Токіо. Вона попросила про політичний притулок. Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач заявив, що польська влада видала Тимановській гуманітарну візу.

Тимановська мала летіти до Польщі, однак замість цього вилетіла рейсом Austrian Airlines. Представник білоруської громади, який контактував з Тимановською, сказав, що дипломати поміняли її рейс "з міркувань безпеки".

Також сьогодні стало відомо, що ще двоє білоруських спортсменів вирішили не повертатися на батьківщину - Яна Максимова, яка виступає в багатоборстві, та її чоловік, легкоатлет Андрій Кравченко.

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська вилетіла з Токіо до Австрії, а 4 серпня вона прибула до Польщі.