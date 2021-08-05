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Литва має намір за два роки побудувати стіну на кордоні з Білоруссю

Бюджет такого проєкту може скласти 152 млн євро.

Литва має намір за два роки побудувати стіну на кордоні з Білоруссю
Архівне фото
Фото: dpsu.gov.ua

Литва має намір за два роки відгородитися від Білорусі стіною через наплив нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє LRT.

У Державній прикордонній службі зазначили, що паркан буде встановлено на кордоні не скрізь - через особливості ландшафту чи водойм.

"Бюджет такого проєкту може скласти 152 млн євро. Йдеться про встановлення фізичного бар'єра на ділянці кордону завдовжки 508 кілометрів. Довжина кордону з Білоруссю - 670 км", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники уточнили, що стіна буде чотириметровою, з металевої зварної стрижневої сітки. Поверх неї буде натягнуто колючий дріт. Перед парканом також буде встановлена додаткова лінія з цим колючим дротом.

Нагадаємо, за останні місяці Литва зіткнулася з багаторазовим збільшенням потоку нелегалів з Білорусі. Протягом 2021 року кордон нелегально перейшли дві з половиною тисячі мігрантів, переважно з Іраку. Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте казала, що це організована гібридна атака білоруського режиму проти Литви у відповідь на санкції, введені після примусової посадки літака Ryanair у Мінську.

На початку червня Литва почала будувати паркан з колючого дроту на кордоні з Білоруссю та ініціювала нові санкції проти режиму Олександра Лукашенка. Однак роботи було призупинено через брак колючого дроту. У липні Естонія заявила, що надасть Литві 100 км колючого дроту, щоб зупинити мігрантів.

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