Литва залучить армію до захисту кордону з Білоруссю через наплив мігрантів

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте повідомила, що уряд вирішив залучити армію до захисту кордону з Білоруссю через наплив мігрантів.

Як повідомляє "Делфі", Шимоніте назвала дії режиму Олександра Лукашенка, який перестав стримувати потік нелегалів, гібридною агресією проти Європейського Союзу.

"Сам процес ми розцінюємо як гібридну агресію, спрямовану навіть не проти Литви, а проти ЄС. Ми вважаємо, що в організації потоку нелегальних мігрантів беруть участь і активно, і пасивно відомства білоруського режиму. І свідомо створюють всі умови для перетину кордону. І за всім цим ми бачимо мету завдати шкоди нашій країні, може, дестабілізувати ситуацію", - сказала голова уряду.

За її словами, уряд Литви змушений вжити заходів для вирішення цією проблеми.

"На допомогу закличуть армію, так збільшимо кількість людей, які фізично будуть стежити за порядком на кордоні. Буде впроваджуватися додатковий фізичний бар'єр на кордоні, що розділяє Литву і Білорусь", - сказала Шимоніте, уточнивши, що мова йде не про кам'яну чи залізну стіну, а про спіральний бар'єр, тобто колючий дріт.

Протяжність литовсько-білоруського кордону становить 678,8 км.

Прем'єр також запевнила, що армія на кордоні стріляти не буде.

"Військові чергуватимуть з прикордонниками, подвійний заслін", - пояснила Шимоніте.

За останніми даними, від початку року Литва затримала на кордоні з Білоруссю 1,4 тис. нелегальних мігрантів з країн Ближнього Сходу та Африки.

В опозиції Білорусі вважають, що режим Лукашенка зараз спеціально звозить мігрантів до кордону з ЄС.

"Із достатньо достовірних джерел два тижні тому ми отримали інформацію про проведення спецоперації за дорученням Олександра Лукашенка. Перший етап цієї операції курує особисто Віктор Лукашенко, син нелегітимного президента, і планувалося на територію Литви перекинути понад 1000 нелегальних мігрантів. Ми бачимо з вами своїми очима, коли рейсами авіакомпанії «Іракські авіалінії» громадяни Іраку, а також громадяни інших держав Близького Сходу організовано прибувають до Мінська, отримують туристичні візи, в основному за рахунок запрошення підприємства «Центркурорт», згодом розміщуються в туристичних місцях Білорусі та потім перекидаються до лінії державного кордону. І нелегальні мігранти переходять на територію Литви", - сказав російській службі Радіо LRT колишній міністр культури Білорусі Павло Латушко.

За його словами, всі ці мігранти можуть спробувати одночасно перейти кордон однієї з держав Євросоюзу, але не виключається, що їх метою може стати й Україна.