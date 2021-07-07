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У Нідерландах стріляли у відомого журналіста-розслідувача

Одна з куль потрапила йому в голову. 

Пітер Р. де Вріс
Фото: NewsABС.net
Пітер Р. де Вріс
Відомого нідерландського журналіста-розслідувача Пітера Р. де Вріса поранили під час стрілянини в Амстердамі. Поліція затримала трьох підозрюваних, зокрема і ймовірного стрілка, пише Reuters.

Напад відбувся зразу після того, як журналіст вийшов зі студії телеканалу в центрі Амстердама. Нападники вистрілили п'ять разів, одна куля потрапила в голову. 

"Він був тяжко поранений і бореться за своє життя. Він наш національний герой. Рідкісний, мужній журналіст, який невпинно боровся за справедливість", - заявила мер Амстердама Фемке Халсема.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав напад таким, що шокує.

"Це напад на відважного журналіста та на вільну пресу, яка так важлива для нашої демократії. Ми молимося, щоб він вижив", - зазначив він. 

Пітер де Вріс переважно займається викриттям злочинного світу. Він є володарем премії "Еммі" в категорії "Поточні події" 2008 року за розслідування зникнення підлітка Наталі Голловей на Арубі в 2005 році.

Журналіст також виступає як експерт із джерелами як серед правоохоронців, так і серед представників кримінального світу. Відомо, що раніше на його адресу надходили погрози. 

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