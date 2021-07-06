Українське іномовлення потрапило під репресії режима Лукашенка, - UATV

Міністерство інформації Білорусі заборонило трансляцію двох українських телеканалів, серед яких і канал українського іномовлення російською мовою UATV, який разом із каналом "Дом" входить до державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України".

Про це повідомляє UATV.

Зазначається, що підставою для ухвалення рішення стало порушення законодавства в частині, що стосується спеціалізацій іноземних ЗМІ. В ефірі українських телепрограм нібито була виявлена реклама, не заявлена при отриманні дозволів на мовлення.

"У зв’язку з цим заявляємо про недостовірність цієї заяви з боку Мінінформу РБ – канал українського іномовлення під логотипом UA і канал для тимчасово окупованих територій “Дом” не мають рекламних блоків або інших видів рекламних повідомлень в ефірах. Обидва канали отримують контент з єдиного ньюзруму, що керується статутом ДП “МПІУ” та Кодексом журналістської етики", - наголосили в UATV.

Телеканал пов'язує заборону мовлення з намаганням режиму Олександра Лукашенка підсилити цензуру в Білорусі, заборонити власним громадянам дізнаватись новини російською мовою з України.

"На жаль, боротьба з журналістами, переслідування медіа та опозиції – це реалії сьогоднішньої Білорусі. Разом із тим, журналістський колектив каналів UA та “Дом” віддано продовжує працювати і для аудиторій в Білорусі в форматі українського іномовлення. Ми не відступимо від ідеї відкрити власний корпункт в Мінську та продовжимо нарощувати можливості для розширення ефірного покриття території Білорусі. Для нас, як для редакції, важливо зберегти контакт із білоруською аудиторією. Ми збільшуємо кількість контенту про ситуацію в Білорусі. Заборона мовлення, яку оголосив режим Лукашенка, навряд чи вплине на доступність нашого контенту – ми бачимо зростаючу кількість запитів саме з території Білорусі як на сайт, так і на наші YouTube-канали", - йдеться в повідомленні телеканалу.

До заборони UA транслювався у Білорусі через 32 кабельні мережі.

"Ми залишаємося поруч зі своєю аудиторією, продовжуємо мовити через супутник Hotbird 13, на сайті телеканалу UA доступна онлайнтрансляція, а також наш контент можна знайти в YouTube", - прокоментувала рішення Мінінформу Білорусі генеральна директорка ДП “МПІУ” Юлія Островська.

Нагадаємо, UATV – російськомовний канал державного іномовлення України, який адресований широкій іноземній аудиторії та покликаний доносити усьому світові об’єктивну, актуальну та цікаву інформацію з України і про Україну з перших вуст. Через супутник телеканал UA охоплює майже 60 країн. Країни, в яких ми мовимо через кабельних операторів: Азербайджан, Болгарія, Грузія, Ізраїль, Канада, США, Німеччина, Латвія, Молдова, Польща.

Телеканал "Дом" почав мовлення 1 березня 2020 року на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) для об’єктивного інформування українців на території Донецької та Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя та їхнього повернення до українського порядку денного.

З 1 березня 2021 року телеканал "Дом" розширив своє покриття: розпочав супутникове мовлення, збільшив кількість цифрових і аналогових передавачів і з’явився в кабельних мережах Донецької та Луганської областей (на підконтрольній території). Також із 1 березня на сайті телеканалу в плеєрі доступна онлайнтрансляція всіх програм.