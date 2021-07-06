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У США за три вихідні дні через вогнепальну зброю загинули 150 осіб, – ЗМІ

18 збройних нападів мали масовий характер. 

У США за три вихідні дні через вогнепальну зброю загинули 150 осіб, – ЗМІ
Стрілянина в Техасі
Фото: CNN

У США протягом трьох вихідних днів 3-5 липня відбулося бідьше 400 стрілянин, із них 18 були масовими. Згідно з даними організації Gun Voilence Archive, загинули 150 осіб, пише CNN

4 липня у Західній Філадельфії одна або декілька озброєних осіб влаштували стрілянину по натовпу і зробили майже сотню пострілів. Загинуло двоє людей. Стрілянина трапилася під час запуску феєрверків, через що складно вирахувати траєкторію куль. 

У Чикаго 14 осіб загинули під час стрілянини в парку. Серед загиблих – двоє дітей, пише Chicago Sun Times

У Нью-Йорку з п'ятниці по неділю трапилася 21 стрілянина, загинули 26 людей. 

Термінологія "масового розстрілу" відрізняється залежно від джерела, але Gun Violence Archive дає визначення як поодинокому інциденту, під час якого застрілили чотирьох і більше осіб не враховуючи самого стрілка. Згідно з таким визначенням, щонайменше 18 людей загинули і 71т була поранена у 18 масових розстрілах на вихідних, приуорчених до Дня незалежності США. 

Нагадаємо, що зростання кількості випадків збройних інцидентів почастішали на тлі виходу США з карантину. Під час дистанційного навчання та інших обмежень кількість масових вбивств у Штатах упала. Однак за останні місяці такі випадки з'явилися знову: 15 березня у Атланті вісім людей загинули під час нападів на азійські спа-салони, 10 людей убили в супермаркеті Колорадо 22 березня.

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