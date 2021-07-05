Російського омбудсмана Москалькову госпіталізували з коронавірусом, - РосЗМІ

Зазначається, що її стан оцінюється як задовільний.

Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяну Москалькову госпіталізували з коронавірусною інфекцією. Її стан оцінюється як задовільний.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в оточенні омбудсмана.

"Уповноваженого з прав людини госпіталізовано з діагнозом коронавірусна інфекція, знаходиться на лікуванні під наглядом лікарів, почуває себе задовільно", - сказав співрозмовник агентства.

За інформацією джерела, робота в апараті Москалькової продовжується за планом.

Нагадаємо, що у австралійському штаті Новий Південний Уельс розглядають можливість продовження локдауну на тлі зростання випадків зараження дельта-штамом коронавірусу. Поки що двотижнева ізоляція в найчисельнішому за кількістю населення штаті має скінчитися 9 липня