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Російського омбудсмана Москалькову госпіталізували з коронавірусом, - РосЗМІ

Зазначається, що її стан оцінюється як задовільний.

Російського омбудсмана Москалькову госпіталізували з коронавірусом, - РосЗМІ
Фото: Пресс-служба Государственной думы России

Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяну Москалькову госпіталізували з коронавірусною інфекцією. Її стан оцінюється як задовільний.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в оточенні омбудсмана.

"Уповноваженого з прав людини госпіталізовано з діагнозом коронавірусна інфекція, знаходиться на лікуванні під наглядом лікарів, почуває себе задовільно", - сказав співрозмовник агентства.

За інформацією джерела, робота в апараті Москалькової продовжується за планом.

Нагадаємо, що у австралійському штаті Новий Південний Уельс розглядають можливість продовження локдауну на тлі зростання випадків зараження дельта-штамом коронавірусу. Поки що двотижнева ізоляція в найчисельнішому за кількістю населення штаті має скінчитися 9 липня

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