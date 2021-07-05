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У Австралії розглядають можливість продовження локдауну в найчисельнішому штаті

У Новому Південному Уельсі зареєстрували 35 нових хворих, і частина з них нехтувала самоізоляцією. 

У Австралії розглядають можливість продовження локдауну в найчисельнішому штаті
Фото: EPA/UPG

В австралійському штаті Новий Південний Уельс (НПУ) розглядають можливість продовження локдауну на тлі зростання випадків зараження дельта-штамом коронавірусу. Поки що двотижнева ізоляція в найчисельнішому за кількістю населення штаті має скінчитися 9 липня, пише Reuters.

У понеділок у Новому Південному Уельсі зафіксували 35 випадків заражень. Такий самий показник був два дні тому, і це рекорд цього року для штату. 

"Ми очікуємо, що число людей в ізоляції буде зростати", - повідомила прем'єр-міністр штату Гледіс Береджиклян. 

Із 35 захворілих 28 зберігали самоізоляцію повністю або частково протягом періоду інфікування, але семеро не дотримувалися її і перебували в суспільстві. 

"Наступні кілька днів будуть абсолютно критичними", - заявила Береджиклян.

Найвища кількість заражень в Австралії зафіксована в найбільшому місті, Сіднеї. Попередні спалахи хвороби в Австралії допомогали долати миттєві введення обмежень, швидке відслідковування контактів, жорсткі правила соціального дистанціювання та загалом перебування в спільнотах. Від початку пандемії в Австралії зафіксували 30 750 випадків коронавірусу та 910 смертей.

При цьому показник вакцинування в Австралії достатньо низький - щеплено від коронавірусу лише близько 10% дорослого населення, тобто трохи більше 20,6 млн людей. Близько 30% отримали першу дозу. 

Нагадаємо, що 1 листопада в Австралії вперше за п'ять місяців не зафіксували жодного випадку зараження ковідом. Такому показнику передував 112-денний жорсткий карантин. 

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