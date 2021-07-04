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В Альпах заблукали і на смерть замерзли дві жінки

Третього мандрівника з обмороженням та переохолодженням доправили до лікарні.

В Альпах заблукали і на смерть замерзли дві жінки

Двоє жінок замерзли на смерть в Альпах на висоті понад чотири тисячі метрів. Ще одного чоловіка з обмороженням та переохолодженням доправили в неділю, 4 липня, у швейцарську лікарню.

Про це повідомили гірські рятувальники області Валле-д'Аоста, що на північному заході Італії, передає DW.

Як зазначається, троє мандрівників піднялися на гірський масив Монте-Роза на кордоні Італії та Швейцарії. За даними рятувальників, раніше повідомили про їхнє зникнення. Екстрені служби знайшли їх на італійському боці вершини Пірамід-Вінсент та доправили до гірської хижі.

Екстремальні погодні умови сильно ускладнили рятувальну операцію, зазначає інформагенція dpa. Вертоліт зміг приземлитися лише вночі. Рятувальники намагалися врятувати жінок, але їм це не вдалося.

Нагадаємо, наприкінці травня у горах Анталії знайшли тіло української альпіністки Яни Кривошеї, яку шукали майже місяць.

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