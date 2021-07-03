​У Ватикані за фінансові злочини судять кардинала та ще дев'ятьох осіб

Їх звинувачують у розкраданні, відмиванні грошей, шахрайстві, вимаганні та зловживання службовим становищем.

У Ватикані почався суд над колишнім італійським кардиналом Анджело Беччіу, а також іще дев'ятьма особами, яких звинувачують у фінансових злочинах - розкрадання, відмивання грошей, шахрайство, вимагання і зловживання службовим становищем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Беччіу, а також два високопосадовці в управлінні фінансової розвідки, постануть перед судом 27 липня з приводу багатомільйонного скандалу, пов'язаного з купівлею будівлі в одному з районів Лондона.

73-річний Беччіу, якого в минулому році Папа Франциск звільнив зі своєї посади за корупцію, і який завжди підтверджував свою невиуватість протягом дворічного розслідування, став самим високопоставленим чиновником Ватикану, обвинуваченим у фінансових злочинах.

Папа особисто надав необхідний дозвіл на пред'явлення йому звинувачення, що включають розтрату і зловживання службовим становищем.

Двом італійським брокерам Джанлуїджі Торці і Раффаеле Мінчоне пред'явлені звинувачення в розтраті, шахрайстві і відмиванні грошей. Торці, щодо якого італійські судді видали ордер на арешт у квітні, також був звинувачений у вимаганні.

Про розслідування купівлі будівлі стало відомо 1 жовтня 2019 року, коли поліція Ватикану провела обшук в офісах Державного секретаріату, адміністративного центру католицької церкви, і управління фінансової інформації.

У 2014 році Державний секретаріат інвестував понад 200 мільйонів євро, більша частина з яких була за рахунок пожертвувань віруючих, у фонд, керований Mincione, для покупки 45% комерційного та житлового будинку на Слоан-авеню, 60 в лондонському районі Південний Кенсінгтон. В цілому Державний секретаріат вклав в ці інвестиції понад 350 мільйонів євро і зазнав, як сказав минулого року колишній скарбник кардинал Джордж Пелл, "величезних втрат".

Основні звинувачення проти Беччіу у пов'язані з передбачуваною передачею грошей і контрактів компаніям або благодійним організаціям, контрольованим його братами, на їхньому рідному острові Сардинія.

Нагадаємо, у 2019 році колишній скарбник Ватикану отримав шість років в'язниці за педофілію.