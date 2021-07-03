У Грузії зафіксували кібератаку на сайт запису на щеплення проти ковіду

Поліція Грузії розпочала розслідування за фактом кібератаки на портал реєстрації для вакцинації проти коронавіруусу COVID-19.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Реєстрація громадян Грузії на щеплення китайською вакциною Sinopharm мала розпочатися 3 липня о 12:00, проте цього не сталося - зранку спеціальна платформа МОЗ була відключена. Пізніше відомство заявило, що затримка пов’язана з масованою кібератакою, якої зазнала платформа.

У МОЗ Грузії обіцяють усунути проблему найближчим часом.

МВС порушило справу за статтями 285 та 286 Кримінального кодексу Грузії "незаконне використання комп’ютерних даних та комп’ютерних систем", а також "посягання на комп’ютерні дані та комп’ютерну систему".

Нагадаємо, раніше близько 200 американських компаній постраждали від кібер-атаки, яку пов’язують з російськими хакерами. Атака сталася у п'ятницю, 2 липня, коли компанії у США закрилися на довгі вихідні через святкування Дня незалежності.

У той же день хакери паралізували роботу мережі супермаркетів у Швеції.