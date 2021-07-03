Проти ковіду повністю вакцинували ще 57 440 українців

В Україні проти коронавірусу за п’ятницю, 2 липня було щеплено 94 547 людей.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Одну дозу отримали 37 107 людей, повністю імунізовані - 57 440 людей.

Протягом доби працювали 559 мобільних бригад, 1 410 пунктів щеплення і 26 центрів вакцинації.

“Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 038 239 людей, з них отримали 1 дозу – 2 038 237 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 823 923 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 862 160 щеплень”, – йдеться у повідомленні.

Станом на 2 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 769 435 людей.

Нагадаємо, у Вінницькій області після вакцинації проти коронавірусу помер 47-річний чоловік. У решти людей, які отримали щеплення з цього флакона, проблем із здоров'ям не виявили. У МОЗ повідомили, що цей випадок смерті зареєстровано як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації.