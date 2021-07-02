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Російські найманці 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Бойових втрат серед військовослужбовців немає.

Російські найманці 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Від початку цієї доби, 2 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

На обстріли ворога українські захисники відкривали вогонь у відповідь, повідомляє пресцентр ООС.

У районі Золотого-4  окупанти обстріляли  наші позиції з мінометів 82-го калібру. Поблизу населеного пункту Гнутове  окупанти тричі відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Авдіївки противник 5 разів вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. У напрямку населеного пункту Піски російські окупанти здійснили обстріли з мінометів 82-го калібру.

Також окупанти двічі обстріляли об’єкти цивільної інфраструктури та приватного сектору Авдіївки з артилерії калібру 122 мм і мінометів 120-го калібру.

Бойових втрат серед військовослужбовців немає.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотнника типу "Орлан-10".

Нагадаємо, раніше, 1 липня, російські окупанти обстріляли приватний сектор Авдіївки з артилерії.

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