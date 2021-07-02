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СБУ затримала товар на 16 млн гривень одного із "королів контрабанди"

Брендовий одяг і косметику намагалися ввезти під виглядом плитки.

Служба безпеки України заявила про затримання партії контрабандного товару на 16 млн гривень, до якої начебто причетна родина львівського бізнесмена Володимира Дідуха.

Фото: Служба безпеки України

"Контрабандний канал йшов через Галицьку митницю. Організатори схеми - представники криміналітету та їхні родичі, що знаходяться під дією санкцій РНБО, а саме - родина Володимира Дідуха. До «схеми» ділки залучили інспектора митного посту «Яворів». Він вніс до системи митного оформлення неправдиві відомості щодо товару. А саме: зареєстрував дорогий брендовий одяг та косметику як «настінна плитка»", - повідомила пресслужба СБУ.

Правоохоронці припинили "схему" під час митного оформлення вантажу.

Інспектору повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 362 - замах на несанкціоновані дії з системою митного оформлення.

Йому збираються обрати запобіжний захід і відсторонити від посади.

Львівський підприємець Володимир Дідух, він же Вова Морда, відомий як спонсор "Свободи". У 2014 році він розказав, що фінансував партію, і зажадав повернути 48 мільйонів доларів. У серпні 2012 року на Дідуха було скоєно замах. Його автомобіль обстріляли, водій загинув, а сам Дідух потрапив у реанімацію. Ще один замах на Дідуха вдалося попередити у 2019 році.

У 2021 році Дідух потрапив під санкції РНБО у зв'язку з причетністю до контрабанди. Президент Володимир Зеленський на початку квітня казав, що РНБО вирішила заблокувати активи і майно осіб, "яких можна назвати топ-10 української контрабанди".

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