СБУ затримала товар на 16 млн гривень одного із "королів контрабанди"

Служба безпеки України заявила про затримання партії контрабандного товару на 16 млн гривень, до якої начебто причетна родина львівського бізнесмена Володимира Дідуха.

Фото: Служба безпеки України

"Контрабандний канал йшов через Галицьку митницю. Організатори схеми - представники криміналітету та їхні родичі, що знаходяться під дією санкцій РНБО, а саме - родина Володимира Дідуха. До «схеми» ділки залучили інспектора митного посту «Яворів». Він вніс до системи митного оформлення неправдиві відомості щодо товару. А саме: зареєстрував дорогий брендовий одяг та косметику як «настінна плитка»", - повідомила пресслужба СБУ.

Правоохоронці припинили "схему" під час митного оформлення вантажу.

Інспектору повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 362 - замах на несанкціоновані дії з системою митного оформлення.

Йому збираються обрати запобіжний захід і відсторонити від посади.

Львівський підприємець Володимир Дідух, він же Вова Морда, відомий як спонсор "Свободи". У 2014 році він розказав, що фінансував партію, і зажадав повернути 48 мільйонів доларів. У серпні 2012 року на Дідуха було скоєно замах. Його автомобіль обстріляли, водій загинув, а сам Дідух потрапив у реанімацію. Ще один замах на Дідуха вдалося попередити у 2019 році.

У 2021 році Дідух потрапив під санкції РНБО у зв'язку з причетністю до контрабанди. Президент Володимир Зеленський на початку квітня казав, що РНБО вирішила заблокувати активи і майно осіб, "яких можна назвати топ-10 української контрабанди".