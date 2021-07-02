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На Одещині водій автомобіля Nissan збив трьох людей на пішохідному переході, загинули жінка з дитиною

Ще одну потерпілу госпіталізовано.

На Одещині водій автомобіля Nissan збив трьох людей на пішохідному переході, загинули жінка з дитиною

Увечері 1 липня на трасі Одеса-Рені в Білгород-Дністровському районі Одеської області сталася смертельна ДТП.

Як повідомляє пресслужба обласної поліції, 33-річний водій автомобіля Nissan збив трьох людей. Загинули жінка і хлопчик, ще одну потерпілу доставлено до лікарні.

Слідчо-оперативна група встановлює всі обставини події та особи потерпілих. Вирішується питання про її правову кваліфікацію.

Як повідомляють у соціальних мережах очевидці, ДТП сталася на пішохідному переході біля села Старокозаче.

Раніше до поліції Тернополя прийшов чоловік, який 15 років тому на смерть збив двох дівчат і втік.

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