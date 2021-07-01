Гендиректором аеропорту "Бориспіль" обрано директора аеропорту "Запоріжжя"
Гендиректором аеропорту "Бориспіль" обрано директора аеропорту "Запоріжжя"
Путін: навіть якби Росія потопила британський есмінець, світової війни не було б
Путін: навіть якби Росія потопила британський есмінець, світової війни не було б
Кулеба відкинув заяви Путіна про "єдиний народ" і "зовнішнє управління"
Кулеба відкинув заяви Путіна про "єдиний народ" і "зовнішнє управління"
Україна обіграла Швецію і пробилася у чвертьфінал Євро-2020 (оновлено)
Україна обіграла Швецію і пробилася у чвертьфінал Євро-2020 (оновлено)
Коли Італія відкриється для українських туристів
Коли Італія відкриється для українських туристів
Зеленський: якби українці та росіяни були одним народом, ​у Москві ходили б гривні
Зеленський: якби українці та росіяни були одним народом, ​у Москві ходили б гривні
Усі керівники Департаменту ліцензування НБУ звільняються через "централізацію прийняття рішень в одних руках"
Усі керівники Департаменту ліцензування НБУ звільняються через "централізацію прийняття рішень в одних руках"
Путинское «нет» Зеленскому. Что дальше?
Путинское «нет» Зеленскому. Что дальше?
«Новая нормальность». Сингапур решил превратить коронавирус в обычный грипп
«Новая нормальность». Сингапур решил превратить коронавирус в обычный грипп
ГоловнаСуспільствоЖиття

Екскерівниця УКФ Юлія Федів очолила hromadske

Федів перемогла у конкурсі за участю 90 кандидатів.

Екскерівниця УКФ Юлія Федів очолила hromadske
Директор Украинского культурного фонда Юлия Федив
Фото: пресс-служба президена Украины

Колишня керівниця Українського культурного фонду Юлія Федів стала новою директоркою hromadske. Правління ГО "Громадське Телебачення" обрало Федів на основі планового конкурсу, заявки на який подали 90 кандидатів, інформує hromadske. 

До цього медіа півтора року очолювала одна із засновниць hromadske Юлія Банкова, яка була у статусі тимчасової виконувачки обов’язків директора.

Юлія Федів була координаторкою журналістських проєктів у n-ost та Deutsche Welle, з 2017 року керувала Національним бюро програми Євросоюзу "Креативна Європа" в Україні.

У 2018-му Федів як виконавча директорка очолила Український культурний фонд - від моменту створення до весни 2021, коли збіг термін трирічного контракту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також