Екскерівниця УКФ Юлія Федів очолила hromadske

Федів перемогла у конкурсі за участю 90 кандидатів.

Колишня керівниця Українського культурного фонду Юлія Федів стала новою директоркою hromadske. Правління ГО "Громадське Телебачення" обрало Федів на основі планового конкурсу, заявки на який подали 90 кандидатів, інформує hromadske.

До цього медіа півтора року очолювала одна із засновниць hromadske Юлія Банкова, яка була у статусі тимчасової виконувачки обов’язків директора.

Юлія Федів була координаторкою журналістських проєктів у n-ost та Deutsche Welle, з 2017 року керувала Національним бюро програми Євросоюзу "Креативна Європа" в Україні.

У 2018-му Федів як виконавча директорка очолила Український культурний фонд - від моменту створення до весни 2021, коли збіг термін трирічного контракту.