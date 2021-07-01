Червень у Києві став одним із найспекотніших за історію спостережень

В столиці було шість днів із максимальною температурою вище 30 градусів.

Середньомісячна температура повітря в Києві в червні становила 21,3 градуса за Цельсієм. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезневського, це на 1,8 градуса вище від кліматичної норми.

Хоча минулий місяць і не повторив рекорду 2019 року, але все одно увійшов до десятки найспекотніших червнів за час спостережень.

З 23 по 26 червня було побито одразу 10 температурних рекордів. У столиці було шість днів з максимальною температурою повітря вище 30 градусів за Цельсієм.

Найхолодніше у столиці було 1 червня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +7,4 градуса, а найспекотніше – 24 червня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +35,5 градуса.

Опадів у червні було дуже мало. На проспекті Науки, де знаходиться обсерваторія, випало тільки 24 мм опадів, або 32% кліматичної норми.

Нагадаємо, що нова кліматична норма температури для червня в Києві становить +19,5 градуса, раніше було +18,2 градуса.