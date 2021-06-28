Американка Маклафлін встановила світовий рекорд в бігу на 400 метрів з бар'єрами

Вона перша жінка, яка вибігла з 52 секунд.

21-річна американка Сідні Маклафлін встановила новий світовий рекорд в бігу на 400 метрів з бар'єрами.

🚨 WORLD RECORD!!!!!! 🚨@GoSydGo runs 💥 51.90💥 to set a new pending women's 400m hurdles world record! #TrackFieldTrials21 pic.twitter.com/JEj9gijOSg — USATF (@usatf) June 28, 2021

У фіналі американського відбору на Олімпійській ігри вона подолала дистанцію за 51,90 секунди, ставши першою жінкою в історію змагань, яка вибігла з 52 секунд.

Попередній рекорд належав іншій американці, олімпійській чемпіонці Ріо-2016 Далайлі Мухаммад, яка у 2019 році показала результат 52,16 секунди на турнірі в Досі. На відборі до Токіо вона стала другою з результатом 52,42 секунди.