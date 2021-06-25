На матчі бейсбольної ліги Мексики (LMB), яка входить у структуру молодших бейсбольних ліг Північної Америки, між клубами "Тіхуана" і "Агуаскальєнтес" сталася масова бійка - команда на команду.

Це відбулося у в восьмому інінгу, коли пітчер "Агуаскальєнтес" Брендон Куїнтеро влучив м'ячем у лікоть бетеру Габріелю Гутьєрресу.

Останній сказився і помчав за кривдником, кинувши у ворога биткою.

Одразу зі своїх місць зірвалися гравці обох команд – і бейсбольний матч перетворився на боксерський.

У бійку довелося втрутитися суддям і службі безпеки. Заворушення вдалося загасити тільки через кілька хвилин.

Трьох гравців вилучили. Гра поновилася і завершилася перемогою "Тіхуани" з рахунком 8:5.