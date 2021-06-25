12 російських штангістів, серед яких чемпіони світу та Європи, отримали багаторічні дискваліфікації за допінг

12 російських штангістів отримали багаторічні дискваліфікації за вживання допінгу, щодо ще вісьмох спортсменів тривають розгляди, повідомляє championat.com з посиланням на звіт про порушення антидопінгових правил у Міжнародній федерації важкої атлетики (IWF), опублікованому Міжнародним агентством допінг-тестування (ITA).

У звіті представлені результати розслідувань з 2009 по 2019 рік.

Серед дискваліфікованих опинилися дворазовий чемпіон світу і Європи, бронзовий призер Олімпіади в категорії понад 105 кг Руслан Албегов, дворазовий чемпіон Європи Олег Чен (69 кг), Єгор Клімонов (96 кг), чемпіонка світу та Європи Тіма Турієва (63 кг), дворазовий чемпіон Європи Давид Беджанян (105 кг), Чингіз Могушков (понад 105 кг), чемпіон Європи Адам Маліга (94 кг), Магомед Абуєв (понад 105 кг) і Юлія Коновалова (75 кг), дискваліфіковані на чотири роки, триразова чемпіонка світу Надія Євстюхіна (75 кг) - на два роки, Максим Шейко і Дмитро Лапіков (обидва - 105 кг) - на шість і вісім років відповідно.

Розгляди тривають щодо дворазового чемпіона Європи Андрія Деманова (105 кг), Ріната Кірєєва (94 кг), Арсена Бораганова (77 кг), Фелікса Галібекова (62 кг), чемпіонки світу Світлани Шимкової (69 кг), Тетяни Алєєвої (63 кг), Катерини Катіної (96 кг) та олімпійської чемпіонки, триразової чемпіонки світу і шестиразової чемпіонки Європи Оксани Сливенко (69 кг).