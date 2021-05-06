На Олімпіаду вперше в історії кваліфікувався трансгендер

Важкоатлетка-трансгендер з Нової Зеландії Лорел Габбард фактично гарантувала собі місце на Олімпійських іграх-2020 у Токіо після затвердження зміненої кваліфікаційної системи Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), повідомляє Inside the Games.

Додамо, що правила відбору на Олімпіаду змінили через те, що через пандемію COVID-19 довелося скасувати багато змагань.

Серед можливих бенефіціарів нової системи - Беатріс Пірон з Домініканської Республіки і Марія Фернанда Вальдес із Чилі.

Габбард займає в найважчій категорії (понад 87 кг) 16-те місце в рейтингу, але принаймні сім спортсменок, що мають більше очок, не зможуть поїхати в Токіо.

У свої 43 роки Габбард стане найстаршою важкоатлеткою в Токіо-2020. Найкращий результат Габбард у кваліфікації - 285 кг, що дозволяє їй претендувати на олімпійський подіум. Лише три суперниці набрали більше за неї.

Десять років тому Габбард мала ім'я Гевін і вважалася провідним важкоатлетом своєї країни, хоча на міжнародному рівні без особливих успіхів. У 35 років Гевін завершив кар'єру і пішов працювати в місцевій федерації. А потім вирішив змінити стать і отримав нове ім'я Лорел.

Після цього вікова штангістка несподівано завоювала срібло чемпіонату світу-2017, а потім виграла Тихоокеанські ігри. Медалі були завойовані за всіма правилами - Габбард виконала вимоги МОК щодо генної терапії. Але шоковані суперниці запевняли: успіхи Лорел пов'язані з її чоловічим тілом, яке практично не змінилося після операції зі зміни статі.

Тепер Габбард може стати першим в історії трансгендером, який виступив на Олімпіаді.