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"Зоря" в день заснування клубу гарантувала собі медаль чемпіонату України

"СК-Дніпро-1" вирішив не псувати "мужикам" свято.

"Зоря" в день заснування клубу гарантувала собі медаль чемпіонату України
Фото: УПЛ

В рамках передостаннього, 25-го туру Української прем'єр-ліги луганська "Зоря" грала на виїзді проти "Дніпра-1" і здобула мінімальну перемогу - 1:0.

Гра була рівною. Зумовило результат матчу вилучення гравця господарів Данила Ігнатенко на 69-й хвилині.

Через 10 хвилин Владлен Юрченко реалізував пенальті і приніс команді не тільки перемогу в матчі, але і медаль чемпіонату України.

Огляд матчу "Дніпро-1" - "Зоря".

Якого гідності буде ця нагорода - може з'ясуватися вже сьогодні в матчі "Минай" - "Шахтар". У разі перемоги "гірників", "мужикам" дістанеться "бронза". Після перемоги на "Дніпро-Арені" "Зоря" відстає від "Шахтаря" на 1 очко.

Додамо, що перемога в Дніпрі була здобута луганчанами в день заснування клубу - "Зорі" виповнилося 98 років.

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