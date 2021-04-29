У рамках пропущеного матчу 10-го туру Української прем'єр-ліги в Чернігові "Олімпік" приймав "Зорю" і домігся перемоги - 2:1.

Поєдинок запам'ятався великою кількістю спірних рішень суддівської бригади на чолі з Миколою Балакіним.

Спершу арбітр відмінив гол гостей на 25-й хвилині.

Потім на 31-й хвилині голкіпер "Зорі" Нікола Васіль в ігровому епізоді за межами штрафного майданчика чисто вибив м'яч головою, але при цьому зіткнувся з форвардом господарів Ібрагімом Каргбо, який отримав травму.

Балакін розцінив, на його думку, фол з боку голкіпера як грубий і за допомогою VAR вилучив Васіля. Тим часом лайнсмен зафіксував у форварда донеччан положення поза грою. Утім арбітр не завважив жестикуляцію прапорцем помічника.

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Відтак на годину гри гості залишилися в меншості, і господарі скористалися чисельною перевагою, але вже в другому таймі.

У післяматчевому інтерв'ю головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник не приховував своїх емоцій, назвавши суддівство знущанням.

"Триває все це вже багато матчів. Мені шкода своїх хлопців. Нічого, все одно будемо третіми. Ми підступаємо туди, вище, нам дають понюхати, але нервів уже не вистачає. Боремося з вітряками, всі розуміють, але якось так у нас", - журиться Скрипник.

"Ніяких коментарів або чогось такого з боку арбітрів. Комусь так треба, запитуйте в судді. Це не перший випадок такий. Минулий сезон, тепер знову. Так теж не можна знущатися просто від гри до гри. Ми боремося з цим другий рік.

...Який футбол, якщо все складається з таких рішень - там пересмикнув, там вилучив, там поставив. Починається цей кінозал, марення божевільного. Суддя повагу повинен викликати, а в мене вони не викликають поваги", - підсумував наставник "Зорі".

Додамо, що в разі перемоги в Чернігові "Зоря" до очка скорочувала своє відставання від "Шахтаря". І за три тури до фінішу ніхто не гарантував би "гірникам" у турнірній таблиці друге лігочемпіонське місце.

Огляд матчу "Олімпік" - "Зоря".