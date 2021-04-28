УЄФА підтримав суддю-трансгендера з Ізраїлю

Фото: football.org.il Сапір Берман

УЄФА підтримав першого в історії світового футболу суддю-трансгендера з Ізраїлю.

"Наснажлива історія, яка підкреслює дух відкритості футболу. Сапір Берман - молодець, ми з тобою!" - йдеться в повідомленні у твіттері організації.

👏 An inspirational story that highlights football's spirit of inclusiveness. Well done Sapir Berman, we're with you! https://t.co/EwndWGeSlk — UEFA (@UEFA) April 28, 2021

Раніше Федерація футболу Ізраїлю повідомила, що арбітр Сагі Берман пройшов процедуру зі зміни статі.

27-річний суддя відтепер обслуговуватиме матчі під ім'ям Сапір Берман ("Сапір" на івриті означає "сапфір" - прим.).

"Я завжди відчувала себе жінкою. Уся сім'я вважала мене чоловіком, але наодинці зі собою я була жінкою. Я розуміла, що суспільство мене не прийме, тому продовжувала ховатися. І тільки зараз я нарешті вирішила показати, хто я", - зізналася Берман під час пресконференції.