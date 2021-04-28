Український науковець спалив свою дисертацію після захисту Кивою кандидатської
Український науковець спалив свою дисертацію після захисту Кивою кандидатської
Як Ахметов і децентралізація руйнують рейтинги ОПЗЖ на Донбасі
Як Ахметов і децентралізація руйнують рейтинги ОПЗЖ на Донбасі
Справи Майдану. Як із справи про вбивство Юрія Вербицького зникло вбивство
Справи Майдану. Як із справи про вбивство Юрія Вербицького зникло вбивство
Імітація замість політики: навіщо Зеленському Путін
Імітація замість політики: навіщо Зеленському Путін
350 тысяч заражений коронавирусом в сутки, кислородный кризис и нехватка крематориев. Что происходит в Индии
350 тысяч заражений коронавирусом в сутки, кислородный кризис и нехватка крематориев. Что происходит в Индии
Що не так з додатком Дії «Вдома»? Спойлер: усе
Що не так з додатком Дії «Вдома»? Спойлер: усе
Рада лишила вік молоді на рівні 35 років
Рада лишила вік молоді на рівні 35 років
"Ширка" по-киевски: союз "Слуг", "ЕС" и "Майбаха" в столичном регионе
"Ширка" по-киевски: союз "Слуг", "ЕС" и "Майбаха" в столичном регионе
Після наради у Херсоні Зеленський доручив скликати РНБО
Після наради у Херсоні Зеленський доручив скликати РНБО
ГоловнаСпорт

УЄФА підтримав суддю-трансгендера з Ізраїлю

"Наснажлива історія, яка підкреслює дух відкритості футболу".

Сапір Берман
Фото: football.org.il
Сапір Берман

УЄФА підтримав першого в історії світового футболу суддю-трансгендера з Ізраїлю.

"Наснажлива історія, яка підкреслює дух відкритості футболу. Сапір Берман - молодець, ми з тобою!" - йдеться в повідомленні у твіттері організації.

Раніше Федерація футболу Ізраїлю повідомила, що арбітр Сагі Берман пройшов процедуру зі зміни статі.

27-річний суддя відтепер обслуговуватиме матчі під ім'ям Сапір Берман ("Сапір" на івриті означає "сапфір" - прим.).

"Я завжди відчувала себе жінкою. Уся сім'я вважала мене чоловіком, але наодинці зі собою я була жінкою. Я розуміла, що суспільство мене не прийме, тому продовжувала ховатися. І тільки зараз я нарешті вирішила показати, хто я", - зізналася Берман під час пресконференції.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також