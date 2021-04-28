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Другій ракетці України вдруге відмовили в знятті тимчасової дискваліфікації

Даяна Ястремська на невизначений час залишається поза тенісом.

Другій ракетці України вдруге відмовили в знятті тимчасової дискваліфікації
Даяна Ястремська
Фото: WTA

Незалежний суд ITF відмовив другій ракетці України Даяні Ястремській (№30 WTA) у проханні скасувати тимчасову дискваліфікацію, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації тенісу.

Це вже друга інстанція відмовила Ястремській. Раніше їй відмовив Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні.

Нагадаємо, 7 січня Даяна була дискваліфікована за підозрою у вживанні допінгу, однак остаточного рішення про терміни покарання ще немає і українська тенісистка наполягала на допуску до турнірів до винесення фінального вердикту.

Ястремська залишається дискваліфікованою на невизначений час і змушена чекати на рішення ITF про терміни дискваліфікації.

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