У Києві стартував Чемпіонат Європи з бадмінтону

Сьогодні в столичному Палаці спорту стартував Чемпіонат Європи з бадмінтону. У ньому візьмуть участь 213 спортсменів із 36 країн.

Збірну України представляють 15 спортсменів. За результатами Євро-2021 будуть відібрані спортсмени на Олімпійські ігри в Токіо, які стартують через три місяці.

Турнір є найважливішим передолімпійським стартом із зірковим складом.

Цей чемпіонат мав пройти в Києві ще 2020 року, але, як і багато спортивних подій, був перенесений через пандемію коронавірусу.

Розклад турніру.

27 квітня, вівторок.

Чоловіки. Одиночний розряд. 1/32 фіналу.

Чоловіки. Парний розряд. 1/16 фіналу.

Жінки. Одиночний розряд. 1/32 фіналу.

Жінки. Парний розряд. 1/16 фіналу.

28 квітня, середа.

Початок об 11:00.

Чоловіки. Одиночний розряд. 1/16 фіналу.

Жінки. Одиночний розряд. 1/16 фіналу.

Мікст. 1/16 фіналу.

29 квітня, четвер.

Початок о 10:00.

Чоловіки. Одиночний розряд. 1/8 фіналу.

Чоловіки. Парний розряд. 1/8 фіналу.

Жінки. Одиночний розряд. 1/8 фіналу.

Жінки. Парний розряд. 1/8 фіналу.

Мікст. 1/8 фіналу.

30 квітня, п'ятниця.

Початок о 12:00.

Чоловіки. Одиночний розряд. Чвертьфінали.

Чоловіки. Парний розряд. Чвертьфінали.

Жінки. Одиночний розряд. Чвертьфінали.

Жінки. Парний розряд. Чвертьфінали.

Мікст. Чвертьфінали.

1 травня, субота.

Початок о 13:00.

Чоловіки. Одиночний розряд. Півфінали.

Чоловіки. Парний розряд. Півфінали.

Жінки. Одиночний розряд. Півфінали.

Жінки. Парний розряд. Півфінали.

Мікст. Півфінали.

2 травня, неділя.

Початок о 12:00.