У Києві стартував Чемпіонат Європи з бадмінтону

Сьогодні в столичному Палаці спорту стартував Чемпіонат Європи з бадмінтону. У ньому візьмуть участь 213 спортсменів із 36 країн.
Збірну України представляють 15 спортсменів. За результатами Євро-2021 будуть відібрані спортсмени на Олімпійські ігри в Токіо, які стартують через три місяці.
Турнір є найважливішим передолімпійським стартом із зірковим складом.
Цей чемпіонат мав пройти в Києві ще 2020 року, але, як і багато спортивних подій, був перенесений через пандемію коронавірусу.
Розклад турніру.
27 квітня, вівторок.
- Чоловіки. Одиночний розряд. 1/32 фіналу.
- Чоловіки. Парний розряд. 1/16 фіналу.
- Жінки. Одиночний розряд. 1/32 фіналу.
- Жінки. Парний розряд. 1/16 фіналу.
28 квітня, середа.
Початок об 11:00.
- Чоловіки. Одиночний розряд. 1/16 фіналу.
- Жінки. Одиночний розряд. 1/16 фіналу.
- Мікст. 1/16 фіналу.
29 квітня, четвер.
Початок о 10:00.
- Чоловіки. Одиночний розряд. 1/8 фіналу.
- Чоловіки. Парний розряд. 1/8 фіналу.
- Жінки. Одиночний розряд. 1/8 фіналу.
- Жінки. Парний розряд. 1/8 фіналу.
- Мікст. 1/8 фіналу.
30 квітня, п'ятниця.
Початок о 12:00.
- Чоловіки. Одиночний розряд. Чвертьфінали.
- Чоловіки. Парний розряд. Чвертьфінали.
- Жінки. Одиночний розряд. Чвертьфінали.
- Жінки. Парний розряд. Чвертьфінали.
- Мікст. Чвертьфінали.
1 травня, субота.
Початок о 13:00.
- Чоловіки. Одиночний розряд. Півфінали.
- Чоловіки. Парний розряд. Півфінали.
- Жінки. Одиночний розряд. Півфінали.
- Жінки. Парний розряд. Півфінали.
- Мікст. Півфінали.
2 травня, неділя.
Початок о 12:00.
- Чоловіки. Одиночний розряд. Фінали.
- Чоловіки. Парний розряд. Фінали.
- Жінки. Одиночний розряд. Фінали.
- Жінки. Парний розряд. Фінали.
- Мікст. Фінали.