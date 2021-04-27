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У Києві стартував Чемпіонат Європи з бадмінтону

Першість триватиме до 2 травня.

У Києві стартував Чемпіонат Європи з бадмінтону
Фото: фбу

Сьогодні в столичному Палаці спорту стартував Чемпіонат Європи з бадмінтону. У ньому візьмуть участь 213 спортсменів із 36 країн.

Збірну України представляють 15 спортсменів. За результатами Євро-2021 будуть відібрані спортсмени на Олімпійські ігри в Токіо, які стартують через три місяці.

Турнір є найважливішим передолімпійським стартом із зірковим складом.

Цей чемпіонат мав пройти в Києві ще 2020 року, але, як і багато спортивних подій, був перенесений через пандемію коронавірусу.

Розклад турніру.

27 квітня, вівторок.

  • Чоловіки. Одиночний розряд. 1/32 фіналу.
  • Чоловіки. Парний розряд. 1/16 фіналу.
  • Жінки. Одиночний розряд. 1/32 фіналу.
  • Жінки. Парний розряд. 1/16 фіналу.

28 квітня, середа.

Початок об 11:00.

  • Чоловіки. Одиночний розряд. 1/16 фіналу.
  • Жінки. Одиночний розряд. 1/16 фіналу.
  • Мікст. 1/16 фіналу.

29 квітня, четвер.

Початок о 10:00.

  • Чоловіки. Одиночний розряд. 1/8 фіналу.
  • Чоловіки. Парний розряд. 1/8 фіналу.
  • Жінки. Одиночний розряд. 1/8 фіналу.
  • Жінки. Парний розряд. 1/8 фіналу.
  • Мікст. 1/8 фіналу.

30 квітня, п'ятниця.

Початок о 12:00.

  • Чоловіки. Одиночний розряд. Чвертьфінали.
  • Чоловіки. Парний розряд. Чвертьфінали.
  • Жінки. Одиночний розряд. Чвертьфінали.
  • Жінки. Парний розряд. Чвертьфінали.
  • Мікст. Чвертьфінали.

1 травня, субота.

Початок о 13:00.

  • Чоловіки. Одиночний розряд. Півфінали.
  • Чоловіки. Парний розряд. Півфінали.
  • Жінки. Одиночний розряд. Півфінали.
  • Жінки. Парний розряд. Півфінали.
  • Мікст. Півфінали.

2 травня, неділя.

Початок о 12:00.

  • Чоловіки. Одиночний розряд. Фінали.
  • Чоловіки. Парний розряд. Фінали.
  • Жінки. Одиночний розряд. Фінали.
  • Жінки. Парний розряд. Фінали.
  • Мікст. Фінали.
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