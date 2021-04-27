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"Баварія" оголосила про призначення нового головного тренера

Юліан Нагельсманн поміняє Лейпциг на Мюнхен.

"Баварія" оголосила про призначення нового головного тренера
Юліан Нагельсманн (праворуч) і Ганс-Дітер Флік
Фото: EPA/UPG

"Баварія" призначила Юліана Нагельсманна новим головним тренером, повідомляють на офіційному сайті мюнхенців.

Баварський клуб підписав із 33-річним німецьким фахівцем контракт до червня 2026 року. Нагельсманн очолить "Баварію" по закінченню нинішнього сезону.

Біля керма "Баварії" головний тренер "Лейпцига" змінить Ганса-Дітера Фліка, який домовився з керівництвом без п'яти хвилин 31-разових чемпіонів Німеччини достроково розірвати контракт у червні. Найімовірніше, Флік улітку очолить Бундестім.

Нагельсманн тренує "Лейпциг" другий сезон. У дебютному - 2019/20 - він зайняв із "биками" третє місце в Бундеслізі, в також уперше в історії вивів їх у півфінал Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Нагельсманн став наймолодшим тренером в історії ЛЧ, який вивів команду в плей-оф.

У нинішньому сезоні "Лейпциг" за три тури до фінішу чемпіонату залишився формально єдиним конкурентом "Баварії" за звання чемпіонів Бундесліги. Команда Нагельсманна також вийшла в півфінал Кубка Німеччини, де зіграє з "Вердером".

"Баварія" близька до дев'ятого чемпіонського титулу поспіль. Оформити чемпіонство мюнхенці можуть вже в наступному турі.

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